泳衣時尚｜精選6個大熱款式　擺脫沉悶夏日　復古風突顯時尚

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-05-07 07:02

夏天快來到了，想去沙灘、船上派對盡情狂歡，或是在酒店的漂亮 infinity pool 拍下一系列網紅女神照的話，當然不可以拿出去年已亮相的泳衣。曾經十分流行的裸色調及黃色調泳衣，今年似乎已經不再是各位 fashionista 之選，一於來看看有哪些特別的泳裝圖案款，是你的必入手之選吧！

1. 復古花紋

復古風是近年的不敗泳衣款式之選，荷葉邊、高腰下衣等剪裁設計，不是每位女士都喜歡和適合，鍾情簡潔泳衣款式如一件頭吊帶式，或是背心兩件頭的話，都有很多配上復古花紋及圖案的泳裝可選擇。以直間條紋和波點作為主要圖紋的泳衣，就可以突顯復古時尚，而且十分耐看。

2. Colour Blocking

在充滿活力的炎炎夏日，造型當然要色彩鮮艷一點才夠搶眼，很多女士對於配色都有很多顧忌，除了最基礎的黑白配，就不敢嘗試其他的配色，運用不同顏色作搭配的 colour block 撞色設計的泳衣，即使在簡單款式下，也能做到點綴效果，而且絕不會出錯。同時，colour blocking 在泳衣上也可以做到修飾身型的作用，對身材沒有信心的女士也不妨一試。

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3. Tropical Print

想突顯假日休閒感，熱帶圖案 Tropical Print 的泳衣就是不二之選。椰樹、棕櫚樹、木槿花等元素色彩繽紛，令人瞬間擁有置身於馬爾代夫沙灘的感覺，可以盡情享受夏日。

4. 蛇皮圖案

動物皮紋如豹紋、虎紋等圖案一向是泳衣款式圖案的大熱之選，但隨著蛇皮紋靴子潮流，泳衣就多了蛇皮紋這個熱潮，即使是普通的三點式比堅尼，加上充滿野性美的蛇皮紋圖案後，就馬上變得時尚且 Instagram-able。

5. 紮染 Tie-dye

波希米亞的嬉皮風，一直都是夏季時尚潮流的重要元素，因此在泳裝上也不能缺少。很多女士都會在泳衣外加上薄薄的波希米亞風披風，不怕著涼也可以突顯時尚感，其實紮染圖案的泳衣也是今年夏季的潮流之一。紮染圖案泳衣令造型添上一種小眾的時尚魅力，不想太過搶眼的話，亦可以選擇配色較貼近的紮染圖案，展現低調型格。

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6. 閃亮皮質感

在沙灘及船上的泳裝派對上，當然要讓自己變得搶眼，而充滿閃亮材質的泳裝，就是今年的最值得投資的泳裝選擇。在美國 Miami Fashion Week 的泳裝展上，亦出現了利用閃亮材質而製成、以往十分少看到的泳裝款式。試想想，夏日在沙灘上頂著大太陽，身上的泳衣就不停反射出耀眼光線，此時派對上最奪目的還有可能不是你嗎？

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