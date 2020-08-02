【夏天穿搭】誰說針織只能在冬天穿？6個IG人氣歐美夏日針織品牌

除了後院日光浴自拍外，IG 牆上也出現了大量夏季針織的完美穿搭。Kaia Gerber、Bella Hadid 與 Dua Lipa 反覆著用之露腰（且多半沒扣扣子的）開襟衫是今夏基本單品；搭在網球洋裝外，或泳裝加上去年紅過的單車短褲。 但社群媒體現在的針織狂熱不僅限於開襟衫。本季也歡迎復古風強烈的手作阿公背心、提花網眼燈籠褲、以及手感法式內衣的回歸，而工藝至上的時尚運動持續撫慰著大家的衣櫃。以下為該馬上認識的 6 個夏日針織品牌。

1. 品牌：Pretties

誰在穿：最愛的所有 90 年代偶像（ Winona Ryder、 Jennifer Aniston、Drew Barrymore、Sofia Coppola）以及新生代荷里活明星Rowan Blanchard

明星單品：提花網眼燈籠褲與「cardi p」針織衫

重點整理：@90sanxiety 的粉絲注意了。90 年代初期，洛杉磯電影與 MV 造型師 Linda Meltzer 最愛在二手店中搜刮法式童裝 T 恤，並有了創立品牌的念頭（最初名為 Tease Tee’s）。而這種造型大受歡迎。《叻女掌門人 Clueless》中採用了她的兩款明星單品，而在《老友記 Friends》前幾季中 Rachel Green 也常常穿著 Meltzer 的童裝 T 現身。到了 2020 年，出現了新的主力商品：提花網眼燈籠褲（因為「上半身正裝」潮流的搭配不僅限於棉褲）

+ 4 + 3 + 2

2. 品牌：House of Sunny

誰在穿： Bella Hadid 與丹麥時尚圈（包含 Emili Sindlev 與 Anna Sarlvit）

明星單品：Day Tripper 開襟衫

重點整理：陽光永遠閃耀在這件靈感源於伊比薩島日落的開襟衫上，但 House of Sunny 熱賣款針織設計提振心情的魅力並不僅此而已。他們的 2020 年夏季造型提案「在家度假」（由創辦人 Sunny Williams 發想）一如以往的到位，在永續性上也下了許多功夫。Day Tripper 開襟衫好保養又洋溢復古精神，就像是為靈魂上了一層時尚乳霜，但動作要快：據說他們剛剛補貨。

+ 4 + 3 + 2

3. 品牌：Rua Carlota

誰在穿：IG 時尚網紅 Destiny Joseph 與 Emma Breschi

明星單品：全推（每件單品都獨一無二）

重點整理：當英國品牌 Rua Carlota 創辦人 Charlotte Rose Kirkham 要在 IG 上發表新作品時，她會列出線上啟售的準確時間點。因此對忠實粉絲來說，準時刷網站搶購就變成了某種競賽（曾經 3.5 分鐘就完售）。這些洋溢實驗風格，回收再造的針織寬細肩帶背心只使用滯銷材質，代表著不僅每件都獨一無二，購買時也是在對 Kirkham 挑戰浪費文化之任務盡一份心力。

+ 3 + 2

4. 品牌：Nith Studio

誰在穿：IG 時尚網紅 Maria Bernad 與 Marie Jedig

明星單品：Marie 背心

重點整理：Nith Studio 的單品都是共同創辦人 Thelma Steimann 和 Nico Golden 在哥本哈根手工製作，用永續理念重新演繹阿公背心，造就我們現在迷上的貼身風格。推薦購入帶有清新手作細節的條紋 Marie 背心，下身可搭配棉質四角褲、格紋睡褲等所有單品。

+ 3 + 2

5. 品牌：Paloma Wool

誰在穿： Kaia Gerber、西班牙藝術總監 Carlota Guerrero 與柏林藝術家 Riya Hamid

明星單品： Agua 抽繩法式內衣

重點整理：現在大家多愛用柔軟編織的法式內衣取代僵硬、內附鋼圈的胸罩前，我們應該先讚頌一下Katie Holmes 去年秋天的造型創舉：Khaite 喀什米爾內衣直接外搭同款開襟衫，Paloma Wool 70 年代風格的針織內衣外穿造型也是同樣道理，讓所有女性都能感覺良好。

+ 3 + 2

6. 品牌：Hope Macaulay

誰在穿：Halsey

明星單品： Wonderland 粗針織開襟衫

重點整理：編織達人 Hope Macaulay 在北愛爾蘭手工製作的彩虹色「龐大」針織衫（使用 100% 巨型美麗諾羊毛），是對 70 年代初期加州 Laurel Canyon 嬉皮場景的致敬。如果你在尋找超舒適單品來代替 Netflix 追劇帽 T 造型，或後院日光浴充滿溫情觸感的比基尼外搭， Macaulay 訂製的設計／藝術作品就是最佳選擇。

+ 3 + 2

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：6個IG上近期最熱門的夏季針織品牌！從復古背心到鉤針編織法式內衣，成為夏日衣櫃的終極主打單品】