【夏天穿搭】誰說針織只能在冬天穿？6個IG人氣歐美夏日針織品牌

除了後院日光浴自拍外，IG 牆上也出現了大量夏季針織的完美穿搭。Kaia Gerber、Bella Hadid 與 Dua Lipa 反覆著用之露腰（且多半沒扣扣子的）開襟衫是今夏基本單品；搭在網球洋裝外，或泳裝加上去年紅過的單車短褲。
但社群媒體現在的針織狂熱不僅限於開襟衫。本季也歡迎復古風強烈的手作阿公背心、提花網眼燈籠褲、以及手感法式內衣的回歸，而工藝至上的時尚運動持續撫慰著大家的衣櫃。以下為該馬上認識的 6 個夏日針織品牌。
1. 品牌：Pretties
誰在穿：最愛的所有 90 年代偶像（ Winona Ryder、 Jennifer Aniston、Drew Barrymore、Sofia Coppola）以及新生代荷里活明星Rowan Blanchard
明星單品：提花網眼燈籠褲與「cardi p」針織衫
重點整理：@90sanxiety 的粉絲注意了。90 年代初期，洛杉磯電影與 MV 造型師 Linda Meltzer 最愛在二手店中搜刮法式童裝 T 恤，並有了創立品牌的念頭（最初名為 Tease Tee’s）。而這種造型大受歡迎。《叻女掌門人 Clueless》中採用了她的兩款明星單品，而在《老友記 Friends》前幾季中 Rachel Green 也常常穿著 Meltzer 的童裝 T 現身。到了 2020 年，出現了新的主力商品：提花網眼燈籠褲（因為「上半身正裝」潮流的搭配不僅限於棉褲）
2. 品牌：House of Sunny
誰在穿： Bella Hadid 與丹麥時尚圈（包含 Emili Sindlev 與 Anna Sarlvit）
明星單品：Day Tripper 開襟衫
重點整理：陽光永遠閃耀在這件靈感源於伊比薩島日落的開襟衫上，但 House of Sunny 熱賣款針織設計提振心情的魅力並不僅此而已。他們的 2020 年夏季造型提案「在家度假」（由創辦人 Sunny Williams 發想）一如以往的到位，在永續性上也下了許多功夫。Day Tripper 開襟衫好保養又洋溢復古精神，就像是為靈魂上了一層時尚乳霜，但動作要快：據說他們剛剛補貨。
3. 品牌：Rua Carlota
誰在穿：IG 時尚網紅 Destiny Joseph 與 Emma Breschi
明星單品：全推（每件單品都獨一無二）
重點整理：當英國品牌 Rua Carlota 創辦人 Charlotte Rose Kirkham 要在 IG 上發表新作品時，她會列出線上啟售的準確時間點。因此對忠實粉絲來說，準時刷網站搶購就變成了某種競賽（曾經 3.5 分鐘就完售）。這些洋溢實驗風格，回收再造的針織寬細肩帶背心只使用滯銷材質，代表著不僅每件都獨一無二，購買時也是在對 Kirkham 挑戰浪費文化之任務盡一份心力。
4. 品牌：Nith Studio
誰在穿：IG 時尚網紅 Maria Bernad 與 Marie Jedig
明星單品：Marie 背心
重點整理：Nith Studio 的單品都是共同創辦人 Thelma Steimann 和 Nico Golden 在哥本哈根手工製作，用永續理念重新演繹阿公背心，造就我們現在迷上的貼身風格。推薦購入帶有清新手作細節的條紋 Marie 背心，下身可搭配棉質四角褲、格紋睡褲等所有單品。
5. 品牌：Paloma Wool
誰在穿： Kaia Gerber、西班牙藝術總監 Carlota Guerrero 與柏林藝術家 Riya Hamid
明星單品： Agua 抽繩法式內衣
重點整理：現在大家多愛用柔軟編織的法式內衣取代僵硬、內附鋼圈的胸罩前，我們應該先讚頌一下Katie Holmes 去年秋天的造型創舉：Khaite 喀什米爾內衣直接外搭同款開襟衫，Paloma Wool 70 年代風格的針織內衣外穿造型也是同樣道理，讓所有女性都能感覺良好。
6. 品牌：Hope Macaulay
誰在穿：Halsey
明星單品： Wonderland 粗針織開襟衫
重點整理：編織達人 Hope Macaulay 在北愛爾蘭手工製作的彩虹色「龐大」針織衫（使用 100% 巨型美麗諾羊毛），是對 70 年代初期加州 Laurel Canyon 嬉皮場景的致敬。如果你在尋找超舒適單品來代替 Netflix 追劇帽 T 造型，或後院日光浴充滿溫情觸感的比基尼外搭， Macaulay 訂製的設計／藝術作品就是最佳選擇。
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：6個IG上近期最熱門的夏季針織品牌！從復古背心到鉤針編織法式內衣，成為夏日衣櫃的終極主打單品】