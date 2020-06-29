【名牌手袋】由Hedi Slimane主理的CELINE又推出新搞作，為Phoebe Philo時代流傳下來的Belt Bag增添新成員Pico Belt Bag，剛上架便紅爆網絡。

Celine 為經典手袋系列「Belt Bag」添加全新尺寸「Pico」。（包先生微博）

經典手袋Celine Belt Bag推出全新尺寸「Pico」

「Belt Bag」是Celine的經典手袋系列之一，它其價錢比「Classic Box Bag」和「Luggage Bag」親民，但同樣夠標誌性，間隔寬敞，容量大，深受一班OL喜愛，用作為返工袋。

Celine Belt Bag在2014年誕生，而具現代感的梯形作手袋主體，翻蓋上更飾有紐結皮帶細節設計，像鯰魚的鬚，因而在坊間有「鯰魚袋」之稱，起初只設有「Micro」和「Mini」兩種尺寸；2018年添加了新尺寸「Nano」，當時已吸納更多女生購買，先是價錢變得更宜人，而且尺寸減少了，它不再局限在「返工袋」，而是出街用也沒有問題，而且它更把揹帶改為可調節式，便更受亞洲女生歡迎。

來到2020年，Hedi Slimane為Belt Bag添上更小巧玲瓏的「Pico」，尺寸為21 X 16 X 8 cm，率先推出5色，荔枝粉色、淺灰色、灰色、亞馬遜綠色和黑色，具活力和新鮮感，而且定價再比「Nano」便宜，瞬間成為熱話。

別看Celine Pico Belt Bag看似迷你，其容量也不可少＝＝＞

【Celine Pico Belt Bag】按圖看看Celine Belt Bag 全尺寸價錢＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

隨着Mini Bag的熱潮，品牌也推出不同小手袋系列。（vantilux@instagram）

品牌紛紛出經典迷你版 價錢可差1萬 小資女之選

隨着Mini Bag的熱潮，品牌也推出不同小手袋系列，但更多的是，把品牌的經典手袋作藍本，變奏出「迷你」版，吸納更多小手袋的用家，同時，價格\相對原版也是更親民，成為名牌手袋的入門之選，Loewe便是佼佼者，在2018年先為人氣手袋Gate Bag推出「Mini」尺寸，後來陸續迷你版的Puzzle Bag、Hammock Bag。

除了Loewe，像是Fendi和Bottega Veneta也分別為「Baguette」、「The Pouch」推出超迷你系列，價錢可相差逾萬元之多，所以女生都可以按自己的喜好、預算可選擇心意的款式。

按圖看看「大」、「小」價錢比較＝＝＞