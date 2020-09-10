凱特王妃最愛穿搭單品　蕾絲歷久不衰　這樣才能穿出高級感

蕾絲精緻、輕盈、帶著一絲脆弱的美感——穿上精緻的蕾絲蓬蓬裙，更是很多女孩兒最初的公主夢。

被很多人視為穿衣榜樣的凱特王妃就是蕾絲的資深愛好者，她多次在各種場合穿著不同顏色、式樣的蕾絲裙。在自己的婚禮上，凱特親自與時任Alexander McQueen 的創意總監Sarah Burton 一同設計了婚紗，而這件婚紗上的蕾絲，來自於法國頂尖蕾絲工坊Sophie Hallette，這間工坊同時也是CHANEL高級定制服的唯一指定蕾絲生產地。

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200 多年前蕾絲誕生之初，機器編織尚未被發明出來，用特製的小棒槌或是鉤針手工編織蕾絲，成了歐洲王室成員們閒暇之餘的消遣。

雖然現在激光切割等蕾絲加工的工藝已經廣為普及，但在歐洲手工蕾絲的故鄉——法國北部的加來地區依然有14 家蕾絲工坊，以在Leavers梭織機上所創造的蕾絲製作傳統名揚天下，成為品質與標準的代名詞，上文中說到的Sophie Hallette工坊亦名列其中。與大眾化的電腦蕾絲不同，列維斯蕾絲的圖案更為精細與立體，集高貴典雅、匠心巧思於一身，是真正的文化珍寶。

雖然暫時無法觸及這些頂級工藝，我們一樣可以跟著街拍達人們，把永不過時的蕾絲穿出高級感。↓↓↓

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一條剪裁合體，不過分貼身的蕾絲連衣裙，應該成為衣櫥中的長青單品。蕾絲和漆皮這兩種材質，一旦缺少質感就會給人廉價的視覺感，你可以在時裝款上偷懶買買快時尚，在蕾絲的選擇上，還是在能力之內盡量買好一點的吧。

你準備好挑選一件合適的蕾絲裙了嗎？

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