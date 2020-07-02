【平價泳衣】何超蓮、陳瀅、馮盈盈等女星近年愛上Wakesurf，Uniqlo U 2020年泳衣剛好在此時減價，女生又怎能錯過。

Uniqlo U 2020年夏季系列中推出泳衣。（uniqlo.com）

Uniqlo U泳衣低至$59 哪裡入手貨源充足？

由Hermès前女裝成衣的藝術總監Christophe Lemaire 主理的Uniqlo U 2020夏系列中，一共推出了4套泳衣， 配合系列的理念「探索革新物料與時尚剪裁，重塑日常穿着」，4款泳衣設計同樣可以配搭日常的穿搭中，而毫無違和感。

Uniqlo U泳衣設計主要有兩款，較為復古、簡約，一款是粗帶、深V設計，胸下位置更有修腰線，展現線條，另一款是，平口掛頸設計，前者適合身材豐滿的女生，而後者較適合瘦削形，均供有連身款與比基尼款式選擇。配色方面十分特別，如啡紅色、薄荷綠、檸檬黃等，前者可以供較低調、愛復古的女生選擇，後者則是大膽、陽光之選，而且非常顯白。

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現在Uniqlo U泳衣在大型店內和網上已經進行減價，更低至$59，非常划算，有興趣的朋友不妨看看，記者也親到店內看，存貨不多，如果不想「白行一趟」，可先到官網看看。

按圖看Uniqlo U泳衣減價價錢 ＝＝＞

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H&M宣布與英國衝浪團體Women + Waves合作首次推出限量聯乘泳裝系列。（品牌圖片）

H&M全新聯乘泳裝系列 百元入手衝浪款

近年，香港非常流行Wakesurf（無繩滑水）、Wakeboarding（滑水），是個個女明星每到夏天的人氣水上活動，如吳千語、陳瀅等，她們大多都換上連身泳衣、防風衣和潛水衣等，但這類泳衣品牌動輒都近千元，功能性為主可是價格一點也不親民，不過近日H&M宣布與英國衝浪團體Women + Waves合作首次推出限量聯乘泳裝系列。

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系列提供連身泳衣、防風衣和潛水衣，設計線條優美分明，具活力、時尚，同時不失功能性，包括增強身體的接縫拉鍊及牢固的皮帶；選色方面，用了柔和的綠色、黃色和黑色，造型奪目，更有可愛插畫家設計的標徽，展示「衝浪女生」的率真；泳衣材料選用具可持續性的材料，如回收的聚 酰胺、聚酯和有機棉， 混紡而成的，同時也有高品質天然橡膠。

按圖看H&M與Women + Waves聯乘系列泳衣價錢 ＝＝＞