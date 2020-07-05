@cosme香港美妝排行榜　日韓女生大愛第一位　一物三用炎夏必備

日本知名美妝網站@cosme收集人氣藥妝情報與用家評價，一年一度的美容大賞排行榜更是萬眾期待。自從香港引入了日本知名藥妝店@cosme store後，女生便能更輕鬆地購買平價人氣美妝品，而香港店亦設立了專屬的「#香港美妝排行榜」，票選出最具代表性的人氣產品。

自從香港引入了日本知名藥妝店@cosme store後，香港店亦設立了專屬的「#香港美妝排行榜」，票選出最具代表性的人氣產品。 （IG＠innisfreeofficial）

不少香港女生緊貼日本文化，尤其是當地的美妝與保養技巧。不過，香港的天氣與日本始終有別，某些美妝品的效果只具參考性質，實際上妝後並不適合香港女生。加上潮濕與悶熱的天氣容易導致皮膚敏感，若你希望能找到更合適的自己的美妝產品，不妨參考更具代表性的6月銷量排行榜，看看那些是夏日必備的單品。

【按圖看各排行榜的第二與第三名】香港@cosme store把美妝品分為三大類別，分別是底妝組別、彩妝組別與基礎保養組別：

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底妝組別第一名：Innisfree 控油啞緻無瑕碎粉

Innisfree碎粉尺寸迷你，方便攜帶，幾乎是每個韓國女生化妝袋中的必備單品。(IG@sunshinethingss)

香港炎夏天氣悶熱，加上長期戴上口罩容易出油溶妝，碎粉便擔當起一個重要的角色。Innisfree碎粉尺寸迷你，方便攜帶，幾乎是每個韓國女生化妝袋中的必備單品。碎粉粒子細小，輕易融合肌膚，上妝後呈現出自然的透明感。碎粉除了適用於定妝上，不少韓國女生也喜歡減輕素顏時的黏膩感。於容易泛油的位置輕輕掃上一層碎粉，舒緩出油問題同時為肌膚打造柔焦細緻感。另外，當瀏海因出油而變得扁塌時，可以碎粉充當免沖洗乾髮粉，吸去頭皮油脂，讓頭髮回復清爽。

彩妝組別第一名：excel 三合一眉筆

excel是日本的暢銷開架彩妝品牌，而這支三合一眉筆更是多次獲得@cosme美容大賞，深受日本女生歡迎。(IG@excelmake)

excel是日本的暢銷開架彩妝品牌，而這支三合一眉筆更是多次獲得@cosme美容大賞，深受日本女生歡迎。眉筆集眉筆、眉粉與眉刷於一身，方便攜帶使用。筆芯觸感輕柔順滑，可以輕易描繪出各種眉型；眉粉以海綿頭呈現，容易暈染，掃出蓬鬆立體感；螺旋眉刷讓顏色更均勻細緻。一支好的眉筆最重要是軟硬適中，不易斷而且能順滑描繪，眉妝顏色自然，以上幾點excel眉筆均能達到，難怪當香港引入品牌時曾掀起熱潮。

基礎保養組別第一名：Bioderma 深層卸妝潔膚水

不少香港女生即使沒有上妝，也習慣先以卸妝水抹去表面污垢。(IG@bioderma_taiwan)

卸妝是每天潔面的第一步，懶女生最希望可以卸妝同時護膚，清潔油脂之餘又能達到保濕與收細毛孔的效果。Bioderma 深層卸妝潔膚水則做到溫和潔膚，同時重建重建皮膚天然皮脂膜，適合敏感脆弱的肌膚。長期戴上口罩加速肌膚油脂分泌，不少香港女生即使沒有上妝，也習慣先以卸妝水抹去表面污垢，再以潔面產品徹底清潔肌膚。