近年不少無綫藝人相繼離巢發展，因參加《超級巨聲》而入行的林師傑日前正式結束與無綫的工作關係。有傳他受太太歐陽巧瑩的政見影響而遭公司冷待，事後兩人分別於社交平台抒發離巢感受，患難更見真情。

林師傑日前正式結束與無綫的工作關係，決定重新出發做獨立歌手，感激歐陽巧瑩不怕苦陪他捱窮。(IG@t.a.m)

林師傑於IG上載一張寫有「尊悲不分」的照片並坦言無綫的刻薄待遇令他感灰心，離巢後決定重新出發做獨立歌手，提及有可能因此而收入不穩，感激歐陽巧瑩不怕苦陪他捱窮。

疫情肆虐下經濟低迷，藝人的收入亦大幅減少，歐陽巧瑩約滿離巢後專心照顧家庭，淡出幕前工作。不過她擔心丈夫獨力支撐家庭開支壓力沉重，提議重投演藝工作減輕生活負擔。而林師傑則寧願多做幾份兼職，也望她能於家中享受生活，疼愛太太的行為獲網民稱讚為「絕世好老公」。兩口子不時於IG大方放閃，分享夫妻相處之道，但其實他們的戀情最初不被看好，宣布婚訊時更叫人大跌眼鏡。

女方主動追求 關係一度不被看好

林師傑與歐陽巧瑩交往三年後步入婚姻，關係最初卻不被看好。(IG@t.a.m)

林師傑與歐陽巧瑩交往三年後步入婚姻，關係最初卻不被看好。林師傑形象花心輕佻，歐陽巧瑩則性感狂野，當歐陽巧瑩主動表白，正經歷出軌緋聞的林師傑認為這並非一個合適的交往時機，更有機會影響女方剛入行的發展，無疑是引火自焚的行為。雖然林師傑極力拒絕歐陽巧瑩的愛意，就連公司也不鼓勵兩人發展，但她卻無懼一切勇敢追愛，主動配合對方。

當時他開出了三個交往的條件，其中一個是他的時間分配以工作與家人為先，最後才排到她。林師傑回想也覺自己苛刻，但當時對方卻不覺委屈。而現在，歐陽巧瑩已成為他生命中最重要的人，「只要她在身邊，不論環境怎樣差，心中都感到富有。」她從他當時的事業低潮便一直陪伴在側，即使現在離巢後前路茫茫，仍能苦中作樂，共度患難的情感更見真摯。

按圖看兩人的相處點滴：

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貼地慶祝節日 求婚無驚喜但勝在窩心

林師傑與歐陽巧瑩不只是情侶，更是靈魂伴侶。(IG@t.a.m)

兩人雖為幕前藝員，但拍拖節目貼地慳家，即使節日也不會大肆慶祝。他們早有結婚置業的共識，平日盡量減少開支，聖誕節也是於家中煎牛扒慶祝。每個女生對求婚的憧憬也不同，歐陽巧瑩則不喜歡驚喜，亦不需要對方為她大費周章。林師傑的求婚方式比較特別，他帶同歐陽巧瑩一起選購婚戒，卻沒有即時求婚，只是把婚戒放在大廳。

戀愛講求時機，求婚亦然。兩人有一晚聊天時回憶三年來的經歷，有感彼此共同成長，亦從對方身上學習了很多。她直言兩人的關係不只是情侶，更是靈魂伴侶。既然早已認定對方，也是組織家庭的時候了。結果林師傑便於廚房走廊求婚，這樣隨意的過程卻為兩人留下最舒適窩心的回憶。