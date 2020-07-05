臉孔精緻得相似的新生代明星這樣多，80年代女星的美麗至今卻仍然令人驚歎。她們每個都擁有自己的風格，而當中討論度最高的，便要數王祖賢、張曼玉、鍾楚紅與關芝琳四位影壇女神。

王祖賢於端午節時分享了一張近照，眼見皮膚仍白滑飽滿，保養得宜。（IG＠wangzuxian_joeywong）

王祖賢當年以《倩女幽魂》中聶小倩一角紅極一時，至今仍是不少女生心中的女神代表。她在2004年息影後一直隱居加拿大，今年53歲仍未見歲月應有的痕跡，保養得宜，與同期女星相比更覺年輕，凍齡之道值得學習。

按圖回顧王祖賢的代表作品：

王祖賢不加修飾的迷人風采讓人印像深刻，即使年過50仍無懼素顏示人，凍齡秘訣原來非常簡單，只需從生活習慣入手，保持樂觀開朗的好心情，皮膚與身體狀況也會隨之改善。

每天起床後喝兩杯暖水

王祖賢曾分享她每天起床後會先喝兩大杯暖水，有助促進新陳代謝，幫助身體排毒。（IG＠wangzuxian_joeywong）

王祖賢曾分享她每天起床後會先喝兩大杯暖水，有助促進新陳代謝，幫助身體排毒。身體經過一晚的運行積聚了不少毒素，早上空腹喝暖水有助補充身體流失的水分、洗滌清潔腸胃，同時幫助修復皮膚細胞，令肌膚回復彈性。如果你深受便秘問題困擾，早上喝暖水更可刺激腸胃蠕動，增加腸道濕潤，促進排毒。

每天運動30分鐘

身高172 cm的王祖賢讀書時曾經是籃球健將，自少便養成運動的習慣。（IG＠wangzuxian_joeywong）

身高172 cm的王祖賢讀書時曾經是籃球健將，自少便養成運動的習慣。直到現在，她仍維持每天運動30分鐘的習慣，而且堅持運動時不開冷氣，讓身體毒素能徹底排出。對於平常工作需要久坐的女生來說，要維持每天運動的習慣或許會有難度。其實我們可把30分鐘的運動時間分為三次，每次進行10分鐘，這樣便可把握每個運動的機會。

餐前吃西柚

王祖賢習慣餐前吃西柚，達到美肌瘦身的效果。（IG＠wangzuxian_joeywong）

王祖賢飲食清淡，平日喜歡吃新鮮水果，當中最常吃含豐富抗氧化物的西柚。註冊營養師楊蒨珩Stephanie補充，西柚含有的維他命C和鉀，有助幫助增強抵抗力與降血壓，同時含有豐富的抗氧化劑，保護細胞免受自由基的破壞。西柚有多種食法，但不宜過量食用。整個吃的話可攝取較多食用纖維，更富飽足感，或是餐前喝一杯西柚汁，同樣有效抑制食慾，達到美肌瘦身的效果。

【按圖看】與王祖賢同期的影壇女神：張曼玉、鍾楚紅與關芝琳，誰至今仍風韻猶存？