【3大小資手袋品牌】泰國手袋品牌「Boyy」深受一眾歐美行內人喜歡；泰國出品多手工製，並且廉而美，款式特別，不少外國時尚達人都喜歡泰國小眾手袋品牌。未能外遊，不如轉投網購，一解購物癮。

Whiteoakfactory 是泰國人氣小眾手袋之一。（whiteoakfactory@instagram）

返學返工之選：Whiteoakfactory

「Less & Simplicity, More style.（簡單，更多風格）」是泰國小眾手袋品牌Whiteoakfactory的宗旨，由兩位在歐洲藝術學校畢業的設計師Opal、Praew共同創立，現在是不少人去泰國必買的戰利品。

品牌設計以簡約百搭為主，素色是其特色，而且容量都是極大，適合物件多的女生，又或作返學、返工袋；款式都是經典手袋形，如Tote bag、水桶袋，就連今年大熱的腋下袋（單肩袋）也有。

【點圖即看】定價異常親民，百餘元起有交易==>

活潑個性之選：Theorem

Theorem同樣是簡約設計，但其設計與選色更活潑、特別，像是品牌喜歡箱形設計，每次打開手袋都像是開禮物，另外又有以金字塔為靈感的手袋，非常特別，難以與他人撞款；手袋選色方面甚多，除了常見的黑、白、藍外，也提供一些鮮艷的配色，如黃色、橙紅色和一眾糖果色，尤是適合夏天穿搭，又或愛玩味感的女生。

品牌不是真皮，但承諾僅使用環保材料，如果你是「環保大使」的女生可以支持一下，其價格也是500多港元便能入手。

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Pinsel on the shelf 的色系讓人感覺療癒。（pinselontheshelf@instagram）

文青之選：Pinsel on the Shelf

Pinsel on the Shelf是由一群泰國設計師在曼谷創立的品牌，他們從環境中汲取靈感，將各種設計與功能相互結合，以便利日常生活，主打手工製作的箱形手袋和小型皮革。

品牌選用柔軟真皮皮革製作，讓人感覺舒適，就連選色也配合這點，Pinsel on the shelf 的色系以冷性系為主莫名給人一種平靜的感覺，非常文青，像是她礦石灰迷你水桶手袋，小巧又可愛，而且她的皮革都是較輕薄；定價也是約五百至千元不等。

簡約知性之選：JAYCHEWIN

同樣是真皮設計的JAYCHEWIN，款式不多，「Cable」、「Butter」、「Daniel」、「Eve」、「Alexis」以及「Fuji」，共6個手袋款，手袋設計簡約知性，又不乏設計感，像是人氣箱形手袋「Butter」，袋身與手挽位有撞色設計十分特別又搶眼，幾何形狀設計的「Eve」手袋更是缺貨的常客。

JAYCHEWIN堅持手袋都是泰國工匠手工製作，並以牛皮製成，定價由HK$978 - HK$1,629.9不等，是小資女之選。