近日新冠肺炎（COVID-19)疫情嚴重，人心惶惶的日子又再捲土重來，不少人都必須work from home在家工作。留在家的時間多了，選擇一套舒適又合身的家居服至關重要！日本平價時裝品牌GU和Uniqlo均推出了不同款式的家居服，時尚又舒適，獲得許多好評。一起來看看有哪些性價比高的女生家居服吧！

GU

炎炎夏日，居家服必定要符合舒適又清涼的兩大條件！日本品牌GU即將推出全新的睡衣系列，不但選用了清新的薄荷綠色，而且衣服的用料添加了薄荷成分絨毛，清涼之餘更可以保濕。在家工作時穿上清爽的家居服，不但兼備時尚感，相信工作效率也會大大提升吧？

GU即將推出全新居家服及睡衣系列。（gu.hongkong@IG）

即看GU全新睡衣款式：（點閱下圖查看）

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除了即將推出的睡衣系列，GU過去一直有售經典的睡衣套裝，包括簡約的單色系列、格子設計、卡通人物圖案及其他花式圖案。顔色的選擇同樣繁多，例如深藍色、淡黃色、薄荷綠色、肉桂色等，應有盡有任君選擇，充滿年輕活力，加上價格親民，是不錯的選擇！

GU家居服及睡衣顏色選擇多，而且舒服好著。（gu.hongkong@IG）

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Uniqlo

日本平價時尚品牌Uniqlo推出的家居服及睡衣系列走大眾路線，適合任何年齡層的女士們，款式圖案簡約又時尚，當然也有許多顔色選擇！剪裁大多以寬鬆舒適為主，超柔順的物料不僅輕盈涼爽，而且能快速吸汗，絕對是夏日炎炎的最佳選擇！

Uniqlo的家居服及睡衣設計寬鬆，在家工作閎穿上特別舒適。（uniqlohk）

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