近日Uniqlo推出了新系列「打褶系列」，打褶長裙的設計，已成為日本女生衣櫥必備單品，到底它與平常的「百褶裙」有何分別，如此吸引？

Uniqlo 新出「打褶系列」吸引日本女生入手。 （Uniqlo.com）

Uniqlo新出「打褶系列」 放入洗衣機不怕皺 懶人穿搭恩物

Uniqlo 早前推出2020日常秋冬系列，在女裝更主打「打褶系列」，分別有裙、褲設計，充滿休閒氣息，適合打造斯文造型；A字形的剪裁，展現柔美線條同時修飾女生不自信的下盤位置與大腿。

重點是，不少女生對打理百褶設計非常頭痛，部份更要在洗滌後燙好，要不然服飾很快便會「走樣」，而Uniqlo今季的百摺裙採用的物料質地富有張力，可放入洗衣網袋後，安心放進衣機洗滌後，不易起皺，可保持打摺設計，不需再燙，便於打理；其實早在今年初，法國品牌Ines De La Fressange與Uniqlo的春夏聯乘系列中，已經推出這特性的設計，不用刻意打理便可保持摺痕，而且官方更教用家可以把裙子扭轉打結，方便收納，並保持皺褶的設計。

Uniqlo 教用家可以把百褶裙扭轉打結，方便收納，並保持皺褶的設計。（Uniqlo.com）

同樣的設計特色，Uniqlo率先公開與Ines De La Fressange再度合作推出，2020秋冬百褶裙，採用具有適度光澤的緞紋物料製成，飄逸靈動；布料較柔軟，垂墜感更強烈，有顯瘦效果；另外，百摺裙暫推出黑色與紅藍小波點設計，充滿法式風情。

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日本女生衣櫥必備百摺款式。（_y_u_k_i_e_@Instagram）

日本女生如襯出顯瘦打褶系列？

不難發現日本女生都非常喜歡穿百褶款式，全因它極具「功能性」，可完美遮掉粗腿，長度更露可出最瘦的腳腕位置，加上它非常有利穿搭，單穿、Layring都沒有難度，可算是非常百搭的款式。

有些女生對打褶有點抗拒， 全因俐落的褶襇在臀部容易有放大位置的錯覺，因而褶襇較幼、質地較去輕身的百摺款會更容易駕馭，垂墜感可視覺上修飾缺點。 不妨學習日本女生玩Layering，外搭一件長度能遮到臀部的襯衫，想有夏日感，即可選擇透膚設計，涼爽又帶點若隱若現的感覺。

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除了 Uniqlo 外，其實還有不同的呂牌推出百褶裙，而且設計也有不同變化，按圖看看有什麼百褶裙選擇＝＝＞