米色總是給人一種恬靜又溫柔的感覺，日本網絡穿搭達人sayakahara巧妙地利用米白色系的衣服，穿出簡單又不失質感的風格。她個子嬌小，身高只有156cm，憑藉巧妙的穿衣術，營造170cm身高的視覺效果。雖然其IG帳號上的照片未曾露過正面，仍吸引了超過12萬粉絲追蹤，一起來參考一下她的穿衣風格吧！

選擇剪裁乾淨利落、簡約的衣服，給人溫柔明淨之感。（sayakahara_willfully@IG）

米白色系寬鬆穿搭

溫柔的米白色最適合炎熱的夏季，給人清爽又柔美的印象，穿搭達人sayakahara運用樸素的米色系單品，搭配出合身又散發氣質的造型。許多人都會認為個子嬌小就應該避免穿過於寬鬆的衣物，事實上矮小的女生不必排斥鬆鬆垮垮的衣物，只需利用一些穿搭的小技巧，例如上短下長、强調腰綫、上衣塞入下衣内等，都能在視覺上拉長腿部綫條，令身材比列顯得更纖細修長。

穿搭達人sayakahara吸引12萬粉絲追蹤。（sayakahara_willfully@IG）

而闊腿褲、寬鬆的連衣裙及半身裙，選擇剪裁乾淨利落、簡約的風格，不僅給人溫柔明淨之感，打造氣質女孩穿搭，還能幫助微胖女生遮住身上的贅肉，修飾身材！

日本156cm穿搭達人米白色系穿搭參考：（點閱下圖查看）

+ 18 + 17 + 16

今季流行：平頭鞋

今年日韓十分流行平頭設計的鞋子，白色、黑色、米色、深啡色等，各種顏色應有盡有，而且十分百搭。無論是搭配牛仔褲還是長裙，都能營造出成熟女人氣質優雅的韻味。平頭鞋若包含短踭設計，同時具備增高效果，低調又舒適，絕對是矮小女生的「恩物」。

日韓今年夏季興起穿平頭鞋。（sayakahara_willfully@IG）

深得時尚達人及KOL熱捧的平頭鞋，可說是今年的必備鞋款。帶有中性簡約味道的平頭鞋不論是搭配西裝、長裙等不同風格的服裝，一樣易襯好看。比起傳統女人味十足的尖頭鞋，平頭鞋少了強勢霸氣，更加平易近人易於駕馭，同時又保留了尖頭鞋的修長視感，能夠拉長腿部線條，不失優雅氣質。即使搭配牛仔褲或casual wear，也不會顯得單調平庸，為全身造型輕鬆點睛。

日本156cm穿搭達人平頭鞋穿搭參巧：（點閱下圖查看）