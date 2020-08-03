【韓國小眾品牌手袋】韓國小眾設計品牌彈起，以較親民的價錢，高質多變的設計，吸引不少小資女目光。韓劇女主角常打扮得行時裝騷般，手上不是Chanel，便是Dior，名牌大鬥法，但女星們私下不時支持韓國的小眾設計品牌手袋。

Joseph & Stacey 於2009年創立，以剪刀作為Logo。（josephandstacey＠instagram）

Joseph & Stacey

最近，Zara的 一款「百褶水桶手袋」深受日本女生歡迎，其設計小巧卻容量不少，配有肩帶，也可手提，配色有白色、藍與米色也十分溫文可愛，剛好與韓國品牌 Joseph & Stacey 經典款「Lucky Pleats」幾分相似，同樣是百褶設計，供針織與皮革款，配色非常多，也有撞色系列，非常特別可愛不知Zara是否也在「致敬」？

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Joseph & Stacey 在2009年由Joseph和Stacey 共同創立，以英式簡約風混合懷舊設計，配上七彩繽紛的配色，充滿活力，秀智、EXID Hani 和鄭麗媛等女星私下穿搭也愛用這品牌；品牌注重用料及剪裁，堅持自家生產皮料並在韓國首爾少量手工製作，如tote bag、belt bag，甚至方形復古手袋設計也齊備，時尚又耐用。

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LOEUVRE 憑特色的水桶袋設計打進歐美市場。（maisonloeuvre＠instagram）

LOEUVRE

水桶袋是經典手袋設計，而且非常實用，許多一線品牌長期都會推出，除了大小、Monogram等款式，水桶袋還有甚麼變化？

韓國品牌 LOEUVRE 便巧妙用拼接皮革的設計，創造出有「小太陽」之稱的水桶袋，它六邊形設計，用6塊皮拼接配上一個底座。除了單色皮革，也運用拼接特色讓手袋更多變，換上不同顏色與材質，手袋更可有多種揹法，吸引不少時尚達人入手，就連外國網購farfetch都引入品牌。

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品牌走併皮幾何設計，有幾分Loewe的影子。除了水桶袋，其他手袋設計都運用素色的皮革配搭金屬，帶有種時尚、氣質，而且袋形都是非常獨特，就如新出欖狀手袋「Sac de Trompette Toile 」，就算沒有大Logo，也可認出品牌的設計。

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Joy Gryson 深受韓劇劇組支持，曝光率超高。（joygryson_official＠instagram）

Joy Gryson

「Joy Gryson」同名品牌創辦人是一位來自紐約的韓裔設計師，她曾經在COACH、Tory Burch和Calvin Klein等品牌擔任首席設計師，更曾是Marc Jacobs皮件、飾品部門的設計總監，設計經驗十分豐富；吸引多套韓劇支持，如最新《雖然是精神病但沒關係》、《夫妻的世界》、《梨泰院Class》和《觸及真心》，是眾多韓國小眾品牌手袋中，曝光率最高。

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Joy 熱愛女裝，品牌是按女性的日常需要、喜好仿如度身訂造，手袋都是走簡約時尚卻不失實用，因而她的手袋款式容量都非常實用，用作返工袋也是不錯；而且，Joy Gryson 設計輪廓不甘於一半手袋方形，而是多邊形，當中半月設計的Claire Lux Cross Bag極受歡迎，因可配鍊條或揹帶，立即變款；加上品牌採用意大利小牛皮和柔美的配色，難怪極受韓國女生歡迎。

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