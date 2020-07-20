35歲羅仲謙與40歲楊怡相伴至今長達9年，今年四月高齡產婦楊怡順利誕下囡囡小珍珠，二人升級為新手爸爸媽媽，組建幸福又溫馨的一家三口。早前小珍珠出世百日，雖逢疫情爆發無法大宴親朋戚友，不過二人留在家中細心佈置，上傳三口之家溫馨合照，羨煞旁人。

羅仲謙與楊怡譜出相差5歲的姊弟戀。（Lawhimmm@IG）

為囡囡慶祝 出世百日曬溫馨合照

40歲楊怡以高齡產婦身份順利誕下B女小珍珠，為二人家庭增添小千金，組成幸福一家三口。楊怡近年減產幾乎停工，專心在家養胎照顧家庭，今年四月順利生產，楊怡與羅仲謙喜迎新生命。近日兩人為慶祝女兒小珍珠出世一百日，精心佈置各式氣球，更準備了特別訂製的卡通造型蛋糕，十分可愛。兩夫妻同時在社交網上分享一家三口的幸福合照，收到不少網民的祝福。

慶囡囡百日曬溫馨合照：（點閱下圖）

+ 4 + 3 + 2

相差5歲姊弟戀 從不被看好到成模範夫婦

據悉當年羅仲謙與楊怡因合作拍劇集《On Call 36小時》而擦出愛火，其後被傳媒拍到同行身影而傳出緋聞， 不過二人為保護愛苗未有公開關係。直至2012年兩人被傳媒追蹤到同車，女方全程伏在男方的大腿之間，引發「車震」之說。事件招致負面新聞纏身，他們再開記者會交代，解釋當時楊怡因不勝酒力而伏在羅仲謙的大腿上休息，並稱嘔吐在雲吞麵的碗中，「雲吞麵事件」這也讓二人戀情正式浮出水面。

當年因楊怡形象強勢，加上女方是無線力捧的一姐，二人事業地位差異懸殊，這對相差5歲的姊弟戀一開始並不被外界看好，承受不少輿論壓力。

二人因合作拍劇集《On Call 36小時》而擦出愛火。（Lawhimmm@IG）

認定這個女人，是我永遠保護和愛錫的女人。 羅仲謙

兩人拍拖近六年，經歷不少風風雨雨，雖然不是一帆風順，但是兩人堅持相伴走下去，最後修成正果，邁入婚姻殿堂。2016年他們遠赴英國拍攝婚紗照，更在英國肯特郡利茲普城堡註冊結婚，二人正式結為相伴一生的夫妻。

二人於2016年結婚。（tavia_yeung@IG）

二人甜蜜恩愛成模範：（點閱下圖查看）

+ 6 + 5 + 4

「浪子回頭」成愛家好男人 一洗負面形象

回顧他的情史，當年疑「暴力對待」前女友傅穎事件最令人印象深刻。前女友傅穎當年爆出男方對感情不忠，兩人感情多年糾纏不清，直到發生疑似暴力事件轟動全城。女方暗指被男方暴力對待更曾展示傷勢，謙謙隨即開記者會承認因女方「check電話」而一時情緒激動發生碰撞，不慎弄瘀她。事件令男方形象大跌，同時讓他深陷花心男的負面漩渦之中。

當年因疑似暴力事件而不歡而散。（Theresa傅穎@微博/Lawhimmm@IG）

兩人分手之後，同年與楊怡在拍攝無綫劇集《On Call 36小時》結緣，相信在他跌入谷底的時候，終於遇見曙光。患難見真情，楊怡在他經歷困難的時候，給予許多幫助與關愛。羅仲謙在婚禮上曾感動分享說：

剛剛開始拍拖的時候，只有阿怡一個全心全意支持我或者信任我。

絕世好人夫北上搵錢養家 工作艱辛楊怡心痛不已

結婚之後羅仲謙的蛻變與進步相信大家都有目共睹，他化身「顧家人夫」凡事以老婆為先，幾乎講十句，十句都離不開老婆楊怡，成為愛妻狂魔。婚後謙謙為了給老婆更好的生活、盡好人夫責任，他更毅然北上發展「搵人仔」，雖然過程艱辛，但羅仲謙毫無怨言。他曾在電視節目中爆料自己拍攝《西遊記》時，連續4個月每日有8小時不能脫戲服和去廁所，讓楊怡十分心痛；謙謙則表示自己在大陸拍戲長達4個月「除了老婆沒別的掛念」。

謙謙成為好老公和好爸爸，放太太和女女在第一位。（Lawhimmm@IG）

蛻變成為「成熟好男人典範」：（點閱下圖）

+ 2

如今初為人父的他多了一份成熟穩重與擔當，努力給予老婆楊怡安全感及更好的生活。兩人之間的互相信任與扶持，讓他們從不被看好的姊弟戀，到感情穩定又甜蜜的模範夫婦。歷經酸甜苦辣，相伴走過風風雨雨的愛情，情有多深路就有多長！