Uniqlo、GU等日本品牌，受不少小資女喜愛，如果生得嬌小又如何可以在Uniqlo、GU找到合適的衣服呢？日本有位147cm人妻便是品牌的粉絲，一於看看她都挑選甚麼服裝，又有甚麼增高術。

日本女生アリー（Arii）在Instagram分享147cm的穿搭。（arii_wear218＠instagram）

34歲的日本女生アリー（Arii），已經是兩子之母，而且身高只有147cm，身材一定不及20多歲的少女，但她的穿搭風格一點也不像「師奶」，成熟又帶一點兒青春氣息，全靠她選的單品與配色。

147cm穿搭「偽術」：亮色調、透視感、腰帶

嬌小的女生最忌全身同色和深色，沒有層次感會顯得更矮，像是一塊紙板，所以147cm Arii 在配色方面非常用心，不會因為不想展露身材已一味用深色系，反而常用柔和度低的亮色系，像是大地色、淡粉紅色、灰藍色、牛油果色等，每次配搭不可多於3種配色，這樣看上去和諧又透露陣陣年輕感。

See-through透視上衣 偽增高必備

Arii 不但懂得利用配色令自己年輕，她更巧妙利用「透視感」令穿搭更有層次，而且可以增高和遮肉顯瘦。Arii 擁有各式各樣的see-through上衣，像是長版 T-Shirt、襯衫等，最簡單便是穿小背心配高腰褲時，加上一件長版透視襯衫當外套，清涼之餘又可遮肉，長版襯衫又有拉高身高的效果；平時如果單穿一件長版 T-Shirt配闊身長褲，便感覺臃腫，但Arii 穿上一件透視長版 T-Shirt小背心打底，再配回同樣的闊身長褲時，便可以清晰看到腰線，能增高又能顯示身材曲線。

想有更明顯的效果，便可以選擇淺色的透視上衣，配深色的下身，對比度高視覺上更顯身高 ;夏日炎炎，又不想露肉，不妨參考Arii 的透視感穿搭法。

最後，腰帶是小個子女生必備的時尚單品，只要一條腰帶，或單單一條束腰繩，便能拯救身高，而且極有時尚感。特別是不喜歡展現臀部線條的女生，穿搭長上衣時加一條腰帶，但感解決遠看水桶身形的問題。

「一套多穿」都是小資女必學技能，這樣才不會被人發現同一件服裝已穿了數天；除了穿搭技巧外，Arii 還會獨立分享她購入覺得好穿、百搭的服飾，逐一解說，按圖看看有哪些推介？

除了Uniqlo、GU，Arii也會支持其他平價日牌。（arii_wear218＠instagram）

除了Uniqlo還有哪些平價日牌推介？

Arii 指她熱愛平價穿搭，除了Uniqlo、GU等為港人所知的日本品牌，她也喜歡到日牌集中地 Zozotown 網購CLEA、Ap Retro等日本品牌；她們都是以平價著名，風格與Uniqlo、GU差不多，相比下Uniqlo、GU走優閒風格，而她推介的品牌款式會較為氣質、溫柔點；如果看倦了，不如可以轉戰網上，不過Zozotown 不直接寄送香港，要利用日本集運才能到港。

點圖看平價日牌推介＝＝＞