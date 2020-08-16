【GU 手袋】GU平價實惠的時尚產品，受不少女生喜愛。GU 有別母公司Uniqlo 只專注發展服裝，默默地從去年加入了手袋系列，也得到不少日本妹支持，今季社長柚木治決定落力發展這系列。

GU社長柚木治被認為是GU成功的關鍵人物，在他加入前，就算價錢實惠，但品牌都不能與Uniqlo齊名，在他致力汲取教員工與顧客的時意見後，加入大量貼心設計與當季元素，令GU起死回生。

GU全新「GU BAGS LAB」手袋系列。（GU）

GU全新「GU BAGS LAB」系列 $179入手返工袋

根據日本時裝網站 Fashionsnap.com的報道，在柚木治帶領下，去年先推出實驗性的「GU SHOES LAB」，這系列是品牌就消費者親身穿上後的體驗評價，再作改良，最後誕生了深受女生歡迎並獲高評鑑的經典鞋款「棉花糖舒適軟墊尖頭鞋」；而「GU BAGS LAB」便是第二個計劃，同樣是汲取客戶的意見設計，希望能滿足上班族、OL，設計出兩款具簡約外型且足夠容量的手袋，輕軟仿皮放電腦後也覺輕盈，無論是返工，還是日常生活，都是百搭又實用。

今次GU一大一小的手袋，輕軟仿皮Tote Bag以方型設計，容量極大，足夠放下手提電腦，並提供3款配色：黑色、啡色、粉裸色；斜揹袋同樣以方型設計，拉鍊口大，可方便放入較大型的物件，如雨傘、水樽，袋內外共3個暗格，可以放小物或經常使用的物件，由於是設計給女生日常穿搭，配色方便也更多更特別，除了黑色、粉裸色，也有灰藍色、酒紅和黃色。

按圖看看新款 GU 手袋的顏色、容量、價錢＝＝＞

+ 10 + 9 + 8

Uterqüe 是Zara的姊妹品牌。（uterqueofficial@instagram）

Zara 姊妹品牌 Uterqüe 高品質返工袋

如果你的預算高一點，不如看看來自西班牙、Zara的姊妹品牌 Uterqüe，比起Zara，Uterqüe 質料明顯較高檔，適合一些輕熟女日常與返工穿搭。

Uterqüe 在2008年創立，屬小眾品牌之一，重視質量與設計，主張不大量生產，會嚴格控製生產過程，設計較為經得起時間考驗；「Uterqüe」在拉丁文意思是「One thing and the other」，品牌更希望用配飾令穿搭更加完滿，所以鞋履與手袋都是品牌的亮點之一，以較去親民的價錢提供皮革製作。

香港分店已結業，但香港仍然可以透過網購入手Uterqüe，單次運費為28歐元（約256港元），與朋友夾單便划算一點。

其他快時尚品牌Mango、 Zara、H&M 今季實用又百搭的返工袋，真皮低至$499＝＝＞