轉眼間2020年已過了一半有多，全球知名色彩權威機構Pantone近日公布2020年五大秋冬流行色，不同於2020年度顏色「經典藍」（Classic Blue/編號19-4052）那麼簡潔和優雅穩重，剛公布的秋冬5大流行色，予人一種清新和輕柔跳脫的氣質，一掃煩惱。

全球知名色彩權威機構Pantone近日公布2020年五大秋冬流行色 (jessica.syj@IG)

是次色彩權威Pantone公布的秋冬5大流行色，包括魯冰花紫色（Lupine/編號16-3521）、青鳥藍色（Lupine/編號16-4834）、粉紅檸檬色（Pink Lemonade/編號16-1735）樺木茶色（Tawny Birch/編號17-1225）等的「彩色粉筆調」顏色。不過當中最受矚目的顏色定必就是「薄荷朦朧玉」（Misty Jade/編號13-6008）色彩，淡淡的薄荷淺綠色帶點霧灰，清新得來亦充滿新鮮感，令這色成為討論度最高的顏色。

曾之喬也曾穿過「薄荷朦朧玉」顏色的西裝外套 (chiaochiaotzeng@IG)

或許因2020年各國也陷入新冠肺炎的陰霾當中，淡然清幽的薄荷朦朧玉色將會主導今年秋天色調，為充滿沉寂氣息的秋天帶來一股清新的力量。而身為時尚指標的凱特王妃（Kate Middleton）早已在懷着路易小王子（Prince Louis）時，就曾穿着過品牌Jenny Packham所設計的薄荷綠色大衣現身出席活動。

加上各大品牌的2020 春夏或秋冬系列中，也不難發現「薄荷朦朧玉」色的蹤影，「薄荷朦朧玉」色典雅清新，時尚高雅，相信勢必可擄獲眾多少女的心。若女生擔心薄荷綠色的衣着單品難以配襯，也可以嘗試先從配飾入手，以薄荷朦朧玉色的手袋作為配襯，不少小眾品牌也緊貼潮推出有關色系的手袋，設計具個性且價格親民。

法國巴黎小眾品牌：Polène Paris（價格約：HKD$2,200-HKD$3,900）

法國小眾品牌Polène Paris是當地近年來新銳的手袋品牌 (polene_paris@IG)

法國小眾品牌Polène Paris是當地近年來新銳的手袋品牌，並由三位兄弟姐妹共同所創立的家族品牌，雖然品牌所推出的手袋款式或許不是很多，但品牌當中每款也包含獨特的設計美學，特別是「NUMBER ONE」與「NUMBER SEVEN」系列，結合精緻的工藝線條設計與高級皮革，製造出一種高級感。加上手袋出自擁有十年皮革生產經驗的皮革工坊所製，所以質素也有一定的保證。

+ 9 + 8 + 7

充滿法式浪漫的品牌：Tammy&Benjamin （價格約：HKD$550-HKD$3,900）

Tammy&Benjamin是由一對情侶共同創立的 (tammyandbenjamin.com)

Tammy&Benjamin品牌的開設也充滿法式浪漫情節，一位香港女設計師Tammy Lo遇上來至法國的Benjamin Pincemaille，兩人成為伴侶，更以兩人的名字創立同名手袋品牌。品牌設計主軸圍繞不受時間、時代限制，和不受潮流左右的手袋設計，以迷人的簡潔輪廓外型，與優雅耐看的配色為軸心設計，成為手袋的吸引之處。

+ 14 + 13 + 12

由兩名香港人所創立的品牌：Cafuné（價格約：HKD$2,200-HKD$3,900）

Cafuné是一個在2015年成立的品牌，手袋款式多變又親民 (Cafuné)

Cafuné是一個在2015年成立的品牌，但最讓人驚喜的是品牌是由兩名香港設計師Quennie Fan和Day Lau合作而開設，加上創立人曾在Coach、Phillip Lim 和 Rag & Bone 的配飾部工作過，結合過往經歷讓手袋的設計輪廊硬朗外，也把中性時尚元素放進手袋的設計中，例如：經典的方形flap bag款系列加上金屬鏈或珠鏈等裝飾，令到設計獨特得來又往往更散發著陣陣少女感的清新氣息。