新冠肺炎肆虐，在家抗疫網購成樂趣，具公信力的全球時尚數據平台 Lyst 最近釋出「2020年第二季最具人氣女性時尚單品」，搜尋量排行榜頭十位，當中第二位真是讓人又驚又喜。

【Lyst2020年第二季時尚單品】按圖看第四位至第十位最受歡迎的女裝單品＝＝＞

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Loewe Basket Bag 推出多年還能入榜，證明其歷久不衰。（brigadeirochoc＠instagram）

第三位：Loewe basket bag

Loewe Basket Bag 推出了數年，潮流仍未減退，不時在時尚達人的分享中還有其蹤影；藤織材質、簡單梯形設計、中央位置壓有品牌標誌的皮革，配上小牛皮手挽帶，簡單不失特色，而且售價按大小、設計由HK$3,650至HK$4,500不等，是較易入手的名牌手袋。

今年更為Basket Bag 改良，由梯形設計轉為方形設計，同樣容易搭配造型，雖口袋比前者窄身，但物件放入袋中收納時可更整齊，售HK$4,850至HK$6,450不等。

2020年，口罩成為必需品。（rpurofficial＠instagram）

第二位：Marine Serre X R-pur face mask

2020年，口罩成為我們日常的必需品，想不到時裝界也受其影響，疫情初期各大品牌開始捐款，又用工廠協助生產衛生用品，她們便把口罩加入設計中，無論是女性還是男性的時尚單品排行榜分別位居第二與第一位，近兩季全球口罩單品搜索量增長441%，當中 2019年秋冬推出的 Marine Serre X R-pur 月亮印花口罩設計更是最受女性歡迎，就算一個限量口罩售價高達US$575（約HK$4,456）也不阻礙時尚達人入手。

Birkenstock Arizona涼鞋成為2020年第二季最有人氣女性時尚單品。（birkenstock＠instagram）

第一位：Birkenstock Arizona double strap sandals

沒想到十多年前流行的Birkenstock的Arizona涼鞋再一次成為最受歡迎的時尚單品，是2020年第二季度最火紅的單品，搜索率單在3個月中猛增了225％，品牌搜索量也因Arizona涼鞋上升了41％。

相信潮流是因為Valentino、Rick Owens和Proenza Schouler等品牌相繼與Birkenstock合作推出聯乘版的Arizona，令經典回憶成為人氣之物，加上Fashion icon，如Kendall Jenner、Gigi Hadid等人都經常穿着，而且經典版售價只需HK$590，膠鞋版更是HK$350，相當吸引。

（資料來源：Lyst）