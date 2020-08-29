【2020 秋冬穿搭】2020年秋冬復古官廷袖、方形領、腋下手袋（Shoulder Bag）等，都曾在以往的潮流趨勢今年全面回歸。來到秋冬，就由Miu Miu與一眾韓星開始帶領出復古娃娃領。

2020 秋冬穿搭必備復古娃娃尖領，倪晨曦穿上Miu Miu復古娃娃尖領裙。（misselvani＠instagram）

Miu Miu復古宮廷風帶領潮流 Zara也推復古娃娃尖領

不難發現，今年的潮流都是以復古、宮廷元素為主流，無論在亞洲，還是歐美的穿搭中都看到宮廷娃娃袖，簡約又不失時尚，遮掩bye-bye肉的功能更讓全球女生喜愛；而提到復古、宮廷風，絕不能忘記推手品牌 Miu Miu。

Miu Miu 向來都能巧妙把蕾絲、通花等元素放在服裝設計上，吸引走浪漫、Girly風的女生喜愛，近年盛行「女性自主」的議題，品牌也加入一些中性的設計，令在女孩與女人之間取得平衡，同時吸納更多不同風格女生支持；今季，Miu Miu 大走浪漫懷舊風，把復古娃娃領的潮流推至最高，無論是圓或尖的娃娃領。不只吸引到BLACKPINK LISA，楊丞琳、倪晨曦等率先穿Miu Miu新款。

當然，今季尖領設計的復古娃娃領，更勝一籌，先在年頭的時裝周或不同時裝愛好者都開始穿上復古娃娃尖領，有些領口設計更低至胸下，可愛中又不乏性感；身為快時尚品牌 Zara的，便以高性價比，在春夏已推出復古娃娃領，今季也延續潮流，推出尖領設計。

【2020 秋冬穿搭】按圖看看Zara的復古娃娃領設計＝＝＞

身為帶領亞洲潮流一員的韓國，女星和素人穿搭中都不約而同出現復古娃娃尖領，像是BLACKPINK的Lisa與Jisoo也穿上碎花連身復古娃娃尖領，復古又Girly，非常適合女生約會、野餐時穿着；秀智與演員林秀香則穿上了復古娃娃尖領襯衫，另有一番女性的率性美，娃娃領不一定相等於可愛。

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復古娃娃尖領已成為一眾韓國女生今季必備的衣物。（frombeginning_＠instagram）

修臉形又減齡 吸引韓國女生追捧

以往圓領設計的復古娃娃領便有減齡效果，但也限制了圓臉又或不走可愛風的女生，相反今季的尖領設計更百搭，適合不同臉型與風格的女生，視覺上V字形超好修飾臉形，如果低領口，效果會更突出；而且尖領的線條俐落，只要選擇素色設計，就算穿搭較女人味或中性風的一樣可以駕馭。簡單配上牛仔褲、西裝褲或連身裙便可，感覺減齡又少女。

【2020 秋冬穿搭】按圖看更多復古娃娃領穿搭靈感＝＝＞