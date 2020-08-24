【秋冬手袋 2020】不知不覺經已立秋，時裝界當然也換上了秋冬系列，不少品牌像是Dior、Louis Vuitton、Celine等都推出了亮眼的設計，瞬間已成熱話，2020年秋冬手袋又該有哪些重要元素呢？小資女請準備好銀包吧。

Louis Vuitton 推出全新手袋「NEW WAVE MULTI-POCHETTE」。（shopme.up@Instagram）

2020秋冬手袋趨勢一：金屬元素

Louis Vuitton 在去年秋冬，以1992年經典作Pochette Accessoires 為藍圖，加上經典Monogram 印花，推出全新手袋「Multi Pochette Accessoires」，配有尼龍寬肩帶、金色小鏈帶，可供多種揹法，加上價錢入門，去年成為人手一個的It Bag，同時也為明星愛用列；來到2020年秋冬，Louis Vuitton 把Multi Pochette Accessoires套用在「New Wave」系列，採用絎縫小牛皮製作，同樣有寬肩帶和鏈帶，配並LV刺繡標誌，更時尚、前衛，一推出成為網絡熱話，同時已登陸香港。

今個秋冬延續早兩季手袋趨勢，金屬元素是缺一不可，不止是Louis Vuitton，像是Bottega Veneta、Chanel的手袋都加入粗的金屬鏈裝飾，為素色的手袋帶來不一樣的視覺衝擊，前衛又型格。

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傳統的方形手袋已經不是最受歡迎？（staud.clothing@Instagram）

2020秋冬手袋趨勢二：幾何形狀

典型的手袋設計一般基於方形設計再作變奏，實用性高且經典百搭。然而，小眾手袋的盛行，提供更多元的設計，各種玩味、大膽的手袋湧現，像是Staud、Cult Gaia的手袋都不是「正常」方形，有圓形、盆栽形等，正合喜歡與眾不同的時尚人物口味。

就連新一代韓劇女神徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》中，也拿了一個半月形手袋，正是由韓國設計師品牌「Joy Gryson」製作，不誇張，但又具特色。今季，手袋設計趨勢中，會以大量的三角形，圓形和矩形為特色；傳統大品牌受到威脅，為了吸引新新代，她們也需作出變化，像是購物袋、化妝箱變奏出的手袋在今季也非常常見。

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腋下袋（單肩袋）是近期非常流行的手袋。（byfar_official@Instagram）

2020秋冬手袋趨勢三：Grandma style

腋下袋（單肩袋）在夏季已經慢慢佔據市場，像是保加利亞小眾品牌 By FAR 最先把腋下袋的潮流帶回現在，簡單彎月形、長方形設計，配上鱷魚皮壓紋、漆皮亮面到鐳射亮面，揹帶長度剛好可夾在上手臂，低調時尚。

除了腋下袋，一些幼身又精緻的 Handle（手柄）設計，無論是皮革還是金屬都是今季必備元素，像是意大利手袋品牌Medea，手柄都是極幼細，將復古與當代元素混合，令人想在媽媽或祖母的衣櫥找找這類手袋，外國更稱之「Grandma Style（祖母風格）」。

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【秋冬手袋 2020】按圖看看還有哪些手袋趨勢＝＝＞

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（資料參考：Who What Wear）