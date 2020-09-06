【平價手袋介紹】木村拓哉兩位女先木村光希（Koki）與木村心美（Cocomi）出道短短時間，已經吸引Chanel、Dior、Bvlgari等一線品牌的青睞，在她們的穿搭中便可以看到品牌最新設計，是時尚的標籤；最近，木村光希拿着的便是今年爆紅的Coach Tabby Bag，但得留意是價錢最平不到HK$3000便能入手。

木村光希（Koki）設計的Coach 的Tabby Bag。（koki@instagram）

Coach - Tabby Bag

木村光希（Koki）現在是時尚指標之一， Coach 去年推出的「Tabby Bag」，木村光希更與品牌聯乘設計了其中一款，你未必心儀木村光希的設計，但多功能的腋下袋（單肩袋）Tabby Bag 已經成為眾星平價手袋之選。

今年非常流行90年代大熱的腋下袋，Tabby Bag 是以70年代的Coach經典設計為原型，方正俐落，配以標誌性的C 字母金屬扣，復古時尚；不但有外觀，手袋實用性更非常強，袋內設三隔夾層，方便收納也提供寬廣空間，而且手袋除了可以當腋下袋，更備有長揹帶，手提、肩揹背及斜孭也可，瞬間由返工Look轉約會Look，沒難度。

Selfridges沒有免運費服務，每次消費要收取HK$250（£25）運費，顧客也可選擇付HK$420，享用全年無限國際貨運。（selfridges.com）

小貼士：Coach點買最抵？

Coach是不少人去歐美旅行必定搜購的品牌，而筆者發現在外國網站，如英國網站Selfridges入手Coach Tabby Bag 不用HK$3,000，而Coach官網則售HK$4,500， 不過款式當然不比官網齊全。不過要留意，Selfridges沒有免運費服務，每次消費要收取HK$250（£25）運費，顧客也可選擇付HK$420，享用全年無限國際貨運。

【$3000手袋介紹】按圖查看款式與價錢==>

+ 2 + 2 + 2

陳凱琳的 Maje A Bag 穿搭。 （ghlchan@instagram）

Maje - A Bag

經典的方形設計不再是手袋主要的潮流，近年更流行多元的設計，如三角形，圓形和矩形等，2020年秋冬更會成為大趨勢，正合喜歡與眾不同的時尚人物口味，法國品牌 Maje 也在2020年春夏推出了一系列幾何形狀的鱷魚紋皮革手袋，當中「A Bag」是最受歡迎。

Maje A Bag 是個梯形設計，靈感來自巴黎羅浮宮的，除了鱷魚紋壓紋和小小的金色品牌Logo，袋身沒有其他花巧設計，不會搶去袋形特色，帶些簡約風，玩味感不會太強烈，但同時也具有特色，手拿可以可以散發出可愛、溫柔的感覺；它備有揹帶，斜孭便更方便，也可按需要、穿搭而轉換用法，不少明星在夏日已經揹了 A Bag，像是陳凱琳便揹了一個白色的 A Bag ，倪晨曦則以粉色吊帶長裙配襯，活現手袋的百搭性。

【$3000手袋介紹】按圖查看款式與價錢==>

周秀娜是Marc Jacobs的粉絲。（chrissienana@instagram）

Marc Jacobs - The Snapshot

Marc Jacobs 在2016年推出的相機袋「The Snapshot」歷久不衰，現在還是品牌銷量第一，周秀娜更成為品牌手袋的粉絲，不時會揹着有「Double J logo」款式。

The Snapshot 設計方方正正，雖然屬小手袋，但收納度極高，手機、紙巾、銀包等小物都能「一袋搞掂」，做到實用又百搭；袋身飾有經典「Double J logo」，配上粗揹帶，時尚型格，品牌每季更為手袋增加不同配色，選色多不勝數，有低調的黑、白選擇，最新更有女生喜歡的馬卡龍色。

【$3000手袋介紹】按圖查看款式與價錢==>