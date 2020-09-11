Louis Vuitton在新型冠狀病毒（COVID-19)疫情初期，生產搓手液、加入口罩和防護衣產線，一解法國前線醫護人員防疫用品的不足；LV更將推出防疫面罩，定價HK$7500，於10月30日起全球指定專門店公開發售，成為熱話。

Louis Vuitton將10月30日推出LV Shield感光保護面罩，在全球指定專門店公開發售，售價為HK$7,500（品牌圖片）

繼搓手液、口罩、防護衣，Louis Vuitton推面罩

命名為LV Shield的感光保護面罩，為2021 Cruise Collection產品，透明面罩配合經典 Monogram彈力皮帶設計與標誌性金色鉚釘，以調整面罩角度；將面罩拉高後，更能變成一頂鴨咀帽，既是防疫用品，也可以是時尚配飾。

Monogram飾邊面罩更設有防曬功能，直接接觸陽光時會即時由透明變成深色的保護色，阻隔陽光，售HK$7,500，到底能否成功吸引到一班LV粉絲？縱然未知LV Shield感光保護面罩能否成為下一個潮流之物，但顯然的已在時尚界掀起話題。

【名牌周邊商品】Hermès出麻雀

Hermès推出Helios Mahjong Set麻雀套裝，包含麻將、骰子、牌尺以及存放麻將的禮盒，定價為SGD57,200（約HK$323,256）(Hermes.com)

早前，Hermès在日本丸之內店舖重新裝修開幕之時，展出了一副麻雀套裝，成為討論焦點。Helios Mahjong Set麻雀套裝，包含麻將、骰子、牌尺以及存放麻將的禮盒，手工製作，沉穩啡色調，配以實心紅木和印花Swift小牛皮製成，而麻雀上的字符圖案亦採用全真皮印花，凸顯奢華氣派。麻雀套裝定價為SGD57,200（約HK$323,256）。不過由於是皮質關係，減少了傳統麻雀於洗牌時發出聲音，有部份已入手的日本網民表示，相同的顏色麻雀讓他未能即時判斷出麻雀的牌款。

以下品牌也曾推出過麻雀，證明有市場可言？＝＝＞

另外，Louis Vuitton、Hermès也曾出過一系列玩具遊戲＝＝＞

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【名牌周邊商品】Chanel、Louis Vuitton出運動裝備

Louis Vuitton於2019年推出一款Monogram Giant排球，以拼接設計接合皮革、帆布及棉質，淡紫粉色拼上不同大小的Monogram圖案，搭配同色調綴以Monogram圖案網袋，感覺新穎而女性化，排球直至現時仍能在官方網站出售，價格為HK$22,600。

方媛早前大曬Chanel滑浪板，不過該款式已無法在品牌官方網站搜尋得到。（方媛Moka微博）

而Chanel早在2012年發布運動系列，包括網球球拍、網球、回力鏢等，將雙C logo印製於設計中，簡約奢華，當時已引起關注。2019年再度加碼，推出籃球、滑板、滑浪板、瑜珈墊等商品，其中就以籃球最具討論性，售價為HK$16,800；兩款籃球以黑色小牛皮製成，除了燙印上品牌Logo，也附帶金色或銀色金屬鍊帶，極具標誌性，不過已無法在品牌官方網站搜尋得到，網站上現時也只提供一款黑色印有品牌Logo的滑浪板，售HK$56,500。

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【點擊看】更多名牌推出周邊商品，或會令你意想不到＝＝＞

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楊丞琳（Rainie）不時在社交平台分享#OOTD，無意間大曬Chanel、Louis Vuitton、Celine等名牌手袋。（延伸閱讀）＝＝＞