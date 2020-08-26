【減肥】劉溫馨分享自己正進行60日蔬果汁斷食，拍片教授製作蔬果汁過程，更指30內已減掉15磅。減肥方法層出不窮，營養師如何評價？

劉溫馨分享自己正進行60日蔬果汁斷食，30日內已減掉15磅。(lau_wanhing@Instagram)

三餐只喝蔬果汁 實測30日減15磅

劉溫馨日前在社交平台表示自己在抗疫期間長胖了不少，故決定嘗試60日蔬果汁斷食，在斷食過程中，每天三餐只喝蔬果汁（每餐900ml至1000ml），早餐與晚餐喝綠色蔬果汁；午餐則喝紅色蔬果汁，其餘時間就只能喝水。

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一開始進行斷食法，劉溫馨指容易感到肚餓與受到食物誘惑，但後期靠意志力適應。即使早前與朋友到酒店staycation，也不能享用自助早餐，依靠意志力一邊聞着燒賣味道，一邊喝果汁。

綠色蔬果汁與紅色蔬果汁包含什麼食材？

劉溫馨持續更新與回應自己進行斷食法的情況，亦積極拍攝影片分享兩款蔬果汁食譜，把食材切好，再放入榨汁機便完成；她逐指每天3杯足夠飽肚，也可以分成6小杯喝或是把午餐的蔬果汁分開兩次喝，當成下午茶。

【按圖看】劉溫馨分享的兩款蔬果汁食譜＝＝＞

蔬果汁斷食法助排宿便？註冊營養師：不建議採用

短短進行了30日，劉溫馨已減去15磅，期間更感覺變得精神、睡眠質量提高以及排出宿便的身體變化；英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）解釋進行蔬果汁斷食期間的身體變化因人而異，視乎本身個人飲食習慣。若一向習慣進食即食麵、包裝食品等沒營養素的食品，轉而飲用蔬果汁，變相攝取更多維他命、礦物質及食用纖維，自然可改善身體某部份狀況和新陳代謝，但不代表身體狀況理想，斷食60日對身體亦有頗大的影響。

減磅有成效？易反彈、影響荷爾蒙分泌

至於減磅成效，Stephanie指每天只飲用蔬果汁所攝取的卡路里比所需要的少，從而有機會減掉一部份脂肪，但當只攝取蔬菜而缺乏蛋白質與脂肪，身體只好將肌肉的蛋白質作替代，以維持免疫系統，故更大可能是流失用作燃燒身體能量與脂肪的肌肉，當回復正常飲食後，體重就會容易反彈；其次，長期沒攝取脂肪，也會影響荷爾蒙分泌，以致月經失調。

與此同時，蔬果汁含較高糖份，一日數杯的糖份攝取量已高於身體所需；整體而言，Stephanie不建議蔬果汁斷食作減肥方法。

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