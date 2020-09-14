Lily Collins新劇獲50品牌贊助　《色慾都市》曾率領Dior手袋熱潮

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Netflix將在10月推出劇集《Emily in Paris》，屆時定會再次掀起一番潮流。Lily Collins新劇獲50個品牌贊助，令人想起當年《Sex and the City》和《Gossip Girl》；事隔多年，歐美劇穿搭熱潮要回歸了。

Lily Collins 主演的 Netflix 時裝劇《Emily in Paris》將在10月2日上線。（《Emily in Paris》劇照）

《Emily in Paris》逾50個品牌贊助　掀起法式熱潮

Netflix 時裝劇《Emily in Paris》找來浪漫愛情劇女神Lily Collins擔任女主角Emily，故事講述Lily Collins是一位來自美國芝加哥的女孩，在行銷公司任職，卻意外獲得夢寐以求的工作機會，隻身前往時尚與浪漫之都巴黎闖出一番事業，並為法國的新同事量身規劃全新社交媒體策略；人生路不熟，Lily Collins將會面臨一連串職場、愛情、友情與文化的挑戰。

1分鐘預告換20造型　逾50個品牌贊助服裝

故事題材不算是太吸引，然而，Lily Collins劇中的穿搭才是本劇的重點，單是1分鐘的預告，Lily Collins已經換了20個造型，原來劇組找來《穿Prada的惡魔》時尚教母Patricia Field領班，Dior、Chanel、Givenchy等逾50個品牌贊助服裝，襯托巴黎的美景，愛時尚的女生一定喜歡看。

【Emily in Paris】按圖看看《Emily in Paris》Lily Collins造型，你愛Lily Collins還是Audrey Hepburn（柯德莉夏萍）＝＝＞

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《Emily in Paris》將在10月2 日上線，一共10集，每集30分鐘。

《Sex and the City》是時裝劇的經典。（《Sex and the City》劇照）

兩大時裝神劇把潮流帶到2020　哪一款最長青？

提到時裝劇，《Sex and the City》和《Gossip Girl》是經典中的經典，當年兩套連續劇分別在千禧年代帶起不同的時尚熱潮，你又想起來哪一些？

《Sex and the City（色慾都市）》在1998年首播，講述4位居住於紐約的女生所發生的故事，當中Sarah Jessica Parker飾演的Carrie Bradshaw 是在報章工作的女生，對時裝特別敏感，劇中她的造型，所配搭的飾物都成為當年的潮流、熱話，最經典莫過於是在2018年再次推出的Dior Saddle Bag，帶起當年腋下手袋潮。

除了Dior Saddle，當時在街頭都充斥着PVC涼鞋、吊帶小短裙等穿搭，而且近兩年潮流又再次回歸，按圖看看更多《Sex and the City》掀起的潮流＝＝＞

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《Gossip Girl》是不少90後的回憶。（《Gossip Girl》劇照）

如果《Sex and the City》是80後的潮流回憶，能代表着90後的便是《Gossip Girl》，當年大家討論的都是「Queen B」Blair 與 Serena的愛恨情仇，同時少不了她們的穿搭， 尤其是她們頭上的髮帶、絲帶造型，令髮型更多變化，也成為二人的標記，沒想到2020年，女生在弄髮型時，又再次把髮帶拿出來，按圖看看更多《Gossip Girl》掀起的潮流＝＝＞

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