Hermés Kelly Bag一直都是眾多女生的Dream Bag，早前Tory Burch則推出了相似的款式：Lee Radziwill Bag，成為討論話題，更被喻為是Hermés Kelly Bag的親民替代版。韓國近年的設計師品牌大熱，部份設計更被指有一線名牌手袋的替代品？

Bottega Veneta The Pouch 與 THEMOIRè Bios

Bottega Veneta The Pouch成為一眾時尚達人的It Bags。(missmondo@Instagram)

自從Daniel Lee於2018年入主Bottega Veneta，便為品牌迎來新局面，既保留品牌原有風格，亦加入簡約元素，設計更具質感與年輕化，令品牌手袋成為眾多時尚達人的It Bags，其中一個較受歡迎的款式為2019春夏系列：The Pouch。以小牛皮製成，帶皺褶位開合位置，袋身因而變得蓬鬆柔軟；外形看起來像雲朵一樣，故被稱為「雲朵包」，售HK$12,200至HK$24,600。

米蘭小眾品牌THEMOIRè的Bios手袋，以磁扣作開合，除可當作Clutch bag使用，也附有一條可拆卸肩帶，以斜揹方式使用，售€265（約HK$2,439），官網提供提供全球免費送貨服務；THEMOIRè堅持奉行環保原則，手袋在意大利製造，原材料、包裝、甚至是標籤均是沿用可再生材料製成，並將一定比例的利潤捐贈給致力於氣候變化的組織，更被認為是環保版The Pouch。

Jacquemus Le Chiquito 與 PLAYNOMORE Micro Candy

Jacquemus Le Chiquito成功製造話題。(ingridwilkinson@Instagram)

Jacquemus Le Chiquito推出以來就深受時尚界人士喜愛，簡約剪裁與淡然色調造就出法國的一份優雅感，甚至可以說是一炮而紅，售USD500至USD620（約HK$ 3,875至HK$4,805）；後來設計師Simon Porte Jacquemus將Le Chiquito詮釋出多個變奏迷你版本，如以頸鏈形式配戴的La maille，低調地浮誇。

韓國品牌PLAYNOMORE的Micro Candy款式，售USD180（約HK$1,395），多達12種顏色選擇，能夠手挽或側揹，徐睿知與IU分別在《雖然是精神病但沒關係》、《德魯納酒店》亦有使用。

不過，是抄襲還是袋有相似，往往只差一線。品牌的signature款式Shygirl款式卻曾被Hermès提告抄襲Birkin和Kelly手袋作為外觀設計，一直由Hermès佔據勝訴一方，2017年首爾高等法院曾指兩個品牌差距太大，也基於PLAYNOMORE袋身上設有標誌性的「眼晴」設計將之前判決推翻，直至近日首爾高等法院判由Hermès獲勝。

Celine box bag＞EMP.T LABEL cube-box

楊丞琳擁有眾多名牌手袋，其中一個為Celine Box Bag。(rainie77@Instagram)

Celine Box Bag為Phoebe Philo設計的首個袋款，也是許多女生鐘情的手袋款式，即使後來推出多個新款式以至易帥後，Heidi Slimane設計了不少新款，如Triomphe Bag、16 Bag，也未能磨掉Box Bag的光芒，仍然是經典中的經典，售HK$26,500至HK$220,000，亦由原先只有Small Size與Medium Size增加兩個尺寸之間的Teen Size。

Box bag這袋形並不是Celine獨有，韓國設計師品牌EMP.T LABEL的cube-box，同樣是方方正正的輪廓，以牛皮製成，袋身中央設金屬扣，而背面則設有口袋，正常尺寸以外，還提供迷你版本尺寸，售£168至£174（約HK$1,677至HK$1,737）。對box bag情有獨鍾的女生，不妨留意。

謝安琪、周秀娜、Janice Man擁有紐約品牌Apede Mod手袋，每個手袋由工匠手工製成，售USD275至USD380（約HK$2,131至HK$2,945）。＝＝＞（延伸閱讀）