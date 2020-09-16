何超盈於社交平台上載修身前後對比圖，大曬努力運動的成果；另一邊廂，台灣藝人小禎（胡盈禎）於2017年底在半年內減掉將近40公斤，至今並沒有發生復胖問題。 日前她更在社交平台分享比堅尼照和最胖時期與現在身形對比圖，體脂分別由41%掉到19.7%，令人再次感到讚嘆。

台灣藝人小禎（胡盈禎）日前在社交平台分享最胖時期與現在身形對比圖，體脂分別由41%掉到19.7%；圖片帶有她有份開設的健身室水印，這位老闆娘絕對是滿分生招牌。(胡小禎@Facebook)

曾因服藥體重暴增至90KG 擔心舊照影響桃花

小禎分享照片的同時，表示以前的照片看起來很邋遢，分享照片前有過掙扎，怕影響了桃花，不過還是希望透過自己的改變帶出鼓勵作用。小禎由2017年底開始戒酒、調整飲食，以及做運動，那是基於2014年受多囊性卵巢症候群影響，服用藥物至體重增至90公斤，曾在接受台灣媒體訪問時，表示自己可能吃一點點，都會比別人胖兩倍；身形暴脹，身體狀況變差成就她減肥的契機。

台灣藝人小禎（胡盈禎）大曬比堅尼照。(胡小禎@Facebook)

身體屢響警號 狠下決心減肥兼離婚

小禎的父親胡瓜曾在節目《醫師好辣》中透露，小禎曾因椎間盤突出致全身無法動彈，當時要扶她上救護車也是個難題，而在醫院期間，小禎都無法靠自己從這一床翻到另一床。小禎也在一次媒體訪問指，那讓她意識到自己會否沒辦法照顧女兒或陪她出去玩，於是想要找回健康。

除了健康問題，小禎最為人所知更是她與整形外科醫生李進良的婚姻。二人於2007年美國登記結婚，男方多次被拍出軌，可是小禎為女兒成長曾多番表示願意等，「我就是一直在原地等待，心態本來是會一直改變」。最終花了近7年，2019年小禎決心離婚，那年她亦剛好減肥成功。

半年減37公斤：瘦身沒有捷徑



小禎2017年底開始減肥，頭半年減了37公斤，8個月加起來近40公斤，重回苗條身形。調整飲食、運動、維持良好心態便是她的減肥「心得」，聽起來人人都懂說，但小禎的具體執行方法，還是很值得有意減肥的女生參考。

【點圖即看】35歲小禎近照重回最佳狀態＝＝＞

+ 2 + 2 + 2

方法一「少吃多動」：運動只有佔10%，吃則佔90%

對於瘦身，小禎在一次訪問中表示從沒有捷徑，主要是「少吃多動」，運動只有佔10%，吃則佔90%。即使食慾不振，也要盡量吃點東西，吃不下就吃流質的食物，如燕麥和豆漿。

【小禎減肥】小禎較強調健康飲食，盡量吃原形食物和蛋白質。(karenhu1984@Instagram)

方法二：戒酒不戒澱粉質 減慢進食速度

比起捱餓節食減肥，小禎較強調健康飲食，除把酒戒掉，也減少食用加工食品，盡量吃食物原味，同時以蛋白質食物為主，在進食過程中減慢進食速度，每一口食物都盡量至少咀嚼20下，吃到七分飽等。她亦有既定進食次序：先吃蛋白質，再到蔬菜，最後才是澱粉質，如馬鈴薯等。

許多人都認為減肥需要戒掉澱粉質，但美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）則在《素食內外美》一書中指出減肥期間不用戒澱粉質，但懂得吃才是最高境界，她在書中建議盡量吃五穀類主糧，如燕麥、藜麥、多穀米、全麥麵包、全麥意粉代替白飯、白麵包、白色的麵，原因是全穀類的纖維量、維他命會較多，多攝取纖維，可有助減重，更可增加飽腹感；如果晚餐不吃米飯，她也建議可用粟子、連皮蕃薯、馬鈴薯去代替。

方法三：可吃火鍋 不要沾任何醬料

直到現在，小禎也沒放棄她的最愛：火鍋。不過她在YouTube影片《小禎一個人系列》中就曾形容火鍋為瘦身的好夥伴，更分享自己吃火鍋會以清淡湯底配適當海鮮與大量蔬菜，如粟米、南瓜等，但提醒大家不要沾任何醬料。

【小禎減肥】小禎認為比起紀錄消耗多少卡路里，持續運動才是最重要的事。(karenhu1984@Instagram)

方法四：運動需適可宜止 有氧運動配合重量訓練

小禎保持運動的習慣，曾接受訪問時表示每天至少做一小時運動，先做有氧運動，再做重量訓練，如果某天沒有做的話，隔天就會補回來；也會做深蹲動作鍛練下半身、仰臥起坐練腹部線條，認為比起記錄消耗多少卡路里，持續運動才是最重要的事。

小禎曾在節目《醫師好辣》表示，曾有一段時間有一點病態，明知自己的肌肉很累，卻還是連續操了一個月。後而後來到日本兩星期拍攝外景，回來反而瘦了，她表示肌肉未能休息也非好事，需要適可宜止。

方法五：維持良好心態 沒有不可能的事

減肥更重要的是保持良好心態，小禎認為不要過於重視體重數字，也絕對不要吃減肥藥。另外，她也在一次訪問中提醒那些每天說「我好胖，我好想瘦」，但又懶得運動的人，運動才會讓身體變好。同時提及大家不要放棄，因為總有一天會達到目標。

小禎在社交平台寫道：

沒有不可能的事！只有不想做的決心 小禎

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+ 8 + 8 + 8

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