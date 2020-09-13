【我要做業主】楊潮凱為上周日（6/9）播出的節目《我要做業主》作嘉賓，分享「上車」心得，原來成功置業的背後全靠太太Michelle的精打細算。

楊潮凱於上周（6/9）播出的節目《我要做業主》分享「上車」心得，他直言直至結婚才開始考慮置業。（big big channel@YouTube截圖）

11年愛情長跑結婚 兩次置業靠太太精打細算

楊潮凱於2013年與拍拖11年的初戀情人Michelle結婚，2018年太太為他誕下女兒楊心悅（Catherine），他在《我要做業主》中分享，早於婚前已儲下一筆積蓄，不過卻未有置業的實際打算，直至結婚才開始考慮置業。買樓當日也是即興而行，在楊潮凱毫無準備之下「睇樓」，回家計算過後，決定以300多萬元買入將軍澳500多呎單位；其後再實行樓換樓，用上600多萬元購入同屋苑600多呎單位，置業過程也是基於太太才能順利完成，他更笑言：「如果你要有好生活，就要娶一個好太太。如果太太很能幹，而你又很信任他的話，那就很舒服了，所以我覺得自己很幸運。」

楊潮凱於2013年與拍初戀情人Michelle結成夫婦，2018年太太為他誕下女兒楊心悅（Catherine）。（資料圖片）

性格不同但互補不足

主張及時行樂的楊潮凱自言與太太性格有異，相比下，太太是一個善於規劃、有想法的人，但就是這種差異能夠互補不足。二人由中學相識，走出學校至社會，也是走向相反的路，一個擔任中學教師，而另一個則選擇了收入不穩定且被動的娛樂圈，但目標相同，希望對方都能做到自己喜歡的事情。

楊潮凱曾接受媒體訪問，認為女兒的成長是一閃即過，故珍惜時間與家人相處＝＝＞

曾因衝事業而押後結婚計劃 因諒解而支持對方

楊潮凱在一次接受媒體訪問中透露，曾因衝事業而將結婚計劃押後，不過太太卻明白他所想，終在2011年播出的劇集《天與地》飾演陳豪少年時期一角而讓人熟悉，其後獲得出演不同劇集的機會。也試過沒固定底薪收入，太太依然支持，無論起跌，時刻都在他身邊。

愛情建基建於心靈上的契合，陪伴以外，更講求無限信任。楊潮凱接受《01娛樂》訪問時表示與太太曾約法三章，不偷看對方手機，也不能隨意把「分手」兩字提在嘴邊；更發表相處之道，指盡量不要爭執，與其在吵鬧過後哄回對方，倒不如從一開始便不要吵。

當得到了信任與空間，楊潮凱自言明白到自律的重要性，會在認識新朋友之際先向對方表明已有女朋友（太太）。(hoi1218@Instagram)

講求信任、空間、自律：「佢知我係做嘢，會好大方」

在娛樂圈工作，難免會接拍到一些親密劇情，不過基於信任關係，楊潮凱太太亦沒對他有所限制，相反更會向他逗趣：「佢都會間唔中串吓我架，會話你就爽喇，笑完就無嘢喇。我地嘅關係就係咁樣，佢知我係做嘢，會好大方。」

當得到了信任與空間，楊潮凱自言明白到自律的重要性，希望給予對方安全感，縱然五光十色的娛樂圈吸引，但他曾接受商台節目《1圈圈 星光背後》訪問時，透露每次認識新朋友都會表明自己已有女朋友（太太）：「如果你同對方講咗，佢仲要撲埋嘅話，仲唔行開？呢啲都係你自己選取，人哋撲埋嚟，唔代表你要接受，如果你咩都接受，就係你問題。」更曾指不願因一時三刻的誘惑和開心而破壞一直建立的關係，自覺並不值得。

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