二手、環保衣物、手袋，近年愈來愈受香港人接納，一眾時尚品牌也加入這行列，令時裝變得不再只是「浪費」；H&M集團旗下的COS更首次推出販售個人COS二手衣物平台「Resell」，讓衣物可以找到新主人。

H&M集團旗下的COS更首次推出販售個人COS二手衣物平台「Resell」。（cosstores@instagram）

二手市場成未來主流？COS 推出二手衣物平台「Resell」

COS 一向吸引歐美，甚至亞洲的極簡主義、文青一群喜愛，因COS與H&M不同，設計以基本款為基礎，不花巧，卻極具風格、設計感，線條俐落，選材有質感，雋永有型，不易退潮；有質素同時價錢也相對較高，一般上衣也索價$500以上，裙裝更是將近千元。

一大優點 二手網站與實體店購物感覺相似？

早前COS便宣布推出全新平台「Resell」，讓客人放售或購買COS的二手衣物，讓一眾「COS粉」可以以低價入手衣物，同時令衣服物盡其用，提高時裝的可持續；Resell 已在英國和德國率先啟用，並計劃在秋季擴展至全球。

與坊間的二手網站不同，「Resell」的版面上顯示的衣服相片已「退地」，買家們看起來整潔又有型，不輸實體商店shopping觀感。因此在你登記成為用戶及上載物品時，皆需等待審批及由官方協助做圖。

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根據二手時尚平台 ThredUp 的數據，預計到了2028年，美國的轉售市場將比快時尚市場規模增長1.5倍，成未來主流，難怪時尚品牌都紛紛開展環保系列；雖然Resell還沒有登陸香港，但本地近年也開始發展販售二手的平台，不妨先看看本地代表：

Hula

二手平台Hula由前連卡佛員工Sarah Fung創立，在英國成長的她眼見香港未有一個大型二手奢華時裝平台，因而創立平台，讓服飾能擁有第二次生命，也讓香港人多一個選擇。

Hula主打以低至原價1、2折，出售設計師品牌，大至Chanel、Louis Vuitton，小至Isabel Marant、3.1 Phillip Lim均能在平台上找到，現在更在黃竹坑設有實體店。

Luxford

Luxford的創辦人Weng與Connie同樣是到日本留意到二手市場發展得非常好，而且井井有條，完全看不出是二手衣物，他們會覺得二手是只此一件，可遇不可求，啟發二人創立二手平台。

比起Hula走名牌路線，Luxford則是以潮牌為主，如Stussy、A.P.C.，不時可能也找到Celine、Prada，店主也會親自挑選合適的衣物，達至可持續性，Luxford在九龍灣也設有門市。

「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏＝＝＞