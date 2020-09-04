美國二手寄賣名牌平台The RealReal，近日公布2020上半年客戶對奢侈品消費報告，當中也有「十大奢侈品排行榜」，冠軍竟不是眾多女生的Dream Bag Chanel Flap Bag，而是另有其袋。

肺炎疫情竟然為二手市場帶來正面影響。（therealreal.com）

肺炎疫情影響着全球，沒想到卻為二手市場帶來正面影響，The RealReal 發現人們比從前更愛流連社交媒體，令消費者轉戰網上購物，所有產品的銷售量也有11% - 131%的增長，而且消費者更樂於利用平台買賣名牌，4月起，名牌手袋的銷售量有43%的增長，到底有甚麼名牌手袋、時尚單品是最保值呢？

按圖看看第4至10位2020上半年十大奢侈品排行榜＝＝＞

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Chanel Flap Bag是不少女生的Dream Bag。 （unique.designerbags@instagram）

第3位：Chanel Jumbo（Large）Double Flap Bag

Chanel 近年推出了不少標誌性的手袋，如「Chanel 19」、 「Gabrielle」，但也不能取代Chanel Double Flap Bag（Chanel Classic Flap Bag）的地位。

Chanel Double Flap Bag 是由「老佛爺」Karl Lagerfeld改良Coco Chanel於1955年所設計的Chanel 2.55，雙C金屬釦加上金屬鏈肩帶，配上菱格壓紋，成為經典的標誌。手袋供不同的皮革設計，尺寸也分4種：23cm、25cm、30cm和33cm，而售價為HK$53,000的30cm Jumbo（Large）便成為2020上半年十大奢侈品第3名，在二手市場4萬至5萬不等。

Gucci Loafers 是名牌經典鞋之一。（chengzi_n1@instagram）

第2位：Gucci Leather Horsebit Loafers

有着經典馬鞍扣設計的「懶佬鞋（樂福鞋）」Gucci Loafers是在眾多名牌經典鞋之一，一穿便能出門，而且能配襯任何穿搭，實用又舒服，近年更加入了「踩爭」功能，真是迷倒不少「時尚懶人」。

創意總監Alessandro Michele將不同元素加入Gucci Loafers，如毛毛、刺繡等，又把它改成Mules款，不過還是黑色Loafers（HK$6,500）最受歡迎，不過可能二手鞋的關係，保值不比手袋高，在二手市場售價為2千至4千不等，但勝在長青。

Louis Vuitton的NeverFull 成為奢侈品第一位。（therusticbarn407@instagram）

第1位：Louis Vuitton Monogram NeverFull MM

在2007年首次推出的Louis Vuitton Monogram NeverFull MM是由當時創意總監 Marc Jacobs所設計，顧名思義，Tote Bag設計的「NeverFull」主打裝不滿的大容量，配上簡單俐落的線條、Louis Vuitton經典Monogram，成為不少女士最愛。

Louis Vuitton NeverFull 售價也屬較親民，2020年為HK$ 12,700，在二手市場仍保持到萬元上下的水平，可見是保值之物，加上製作工藝高，由剪裁到縫製全人手製作，需耗時45小時，物超所值。

（資料來源：therealreal.com）