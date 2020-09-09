阿嬌（鍾欣潼）日前（7日）於廈門的酒店房間中發生意外，導致頭部嚴重受傷。自從今年5月被爆出與台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚，加上疫情，偶爾在直播熒幕上露面均被指發福不少，阿嬌今年似乎有不少波折。而她受傷前兩星期，則在小紅書分享多套穿搭，亦引來討論。

阿嬌（鍾欣潼）近年多留在內地工作。（鍾欣潼微博圖片）

阿嬌傷口長達6cm 狀態平穩

近日到內地工作的阿嬌（鍾欣潼）日前（7日）於廈門的酒店房間中發生意外，導致頭部嚴重受傷。經理人公司英皇娛樂指阿嬌在酒店房內去洗手間時，一時感到暈眩繼而倒下，頭部撞向雲石邊，撞到右邊近眉骨處受傷，傷口長達6cm，她一時間通知閨蜜容祖兒及經理人霍汶希，隨後送往廈門大學第一附屬醫院；霍汶希已將阿嬌轉到專科醫院，並表示目前阿嬌狀態平穩，感謝大家的關心。

阿嬌早前被指「走樣又發福」：給我點時間

阿嬌最近活躍於內地，7月尾底做網上直播節目時，身穿白色鬆身衣服的阿嬌看上去身形比以往腫脹不少，有網民更直接留言指她「走樣又發福」，更懷疑不是阿嬌本人，令阿嬌無奈地問「要怎樣才證明我是真的？」 其實阿嬌一向屬於「易肥」體質，過往曾因雪卵而導致荷爾蒙失調，體重增加20磅。

受傷前兩星期，阿嬌曾在網絡現身，直認自己要減肥了：「大家都說我胖了，我有很認真在減肥啦！給我點時間哈哈！」並分享了3套穿搭照，可是網民似乎不太受落？

不過並非每位內地網民都喜歡阿嬌的顯瘦穿搭，按圖看看網民如何回應阿嬌穿搭==>

穿搭黑歷史多 微胖身形如何以闊褲殺出血路？



網民對阿嬌的三套秋冬穿搭，似乎不太受落，而其實阿嬌出道早年不時都會被取笑「粗手臂」、「甲組腳」，所以阿嬌不時以半截裙，遮掩下身，也會穿前短後長設計，而且多擋着她的小腿肚，突出她小腿最瘦的腳踝對上位置。阿嬌介紹穿搭：「現在已經是初秋了，所以在材質上我選擇了比較厚的材質。」

按圖回顧看看阿嬌（鍾欣潼）當年失敗穿搭＝＝＞

除了長裙，闊腳褲也是阿嬌最愛，型格之餘亦可顯高，值得學習。（q_gill@Instagram）

阿嬌下身一向偏胖，肉肉女生除了長裙選擇，闊褲絕對是友善選擇。而其實近年阿嬌都會挑選闊腳褲；如想展示曲線，她則會小腿以下有特別設計的，轉移視覺效果，不單顯瘦，更有增高效果。

相信這次小紅書示範只是偶一失手，期待阿嬌早日痊癒，狀態大勇回歸。

如果生得嬌小又如何可以在Uniqlo、GU找到合適的衣服呢？日本有位147cm人妻便是品牌的粉絲，一於看看她都挑選甚麼服裝，又有甚麼增高、顯瘦術==>