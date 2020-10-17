MUJI無印良品極簡主義風格大受歡迎，嬌小女生也愛鬆身穿搭，但感覺難以駕馭？無印系穿搭除了麻質，顏色運用也相當重要，只要運用得宜，穿平底鞋也可以愈襯愈顯高？

hyororii_69在Instagram擁有3.1萬追蹤者，主要分享無印良品及Ohotoro、Chaakan等日本品牌的穿搭與購入品。(hyororii_69@Instagram)

無印良品（Muji）以外 簡約日牌推介

Uniqlo、GU等大眾品牌，以實惠價錢襯出多個時尚造型，而無印良品（Muji）也是其中一個日本女生的愛牌，素色、條紋、恤衫，配合棉麻設計，CP值甚高。日本女生hyororii_69在Instagram擁有3.1萬追蹤者，主要分享無印良品及Ohotoro、Chaakan等日本品牌的穿搭與購入品。正值秋風起的換季季節，不妨參考一下。

僅有151cm的hyororii_69卻喜歡鬆身剪裁，無印的服裝就非常適合她。(hyororii_69@Instagram)

獨愛鬆身剪裁 顯瘦關鍵：深淺色配

許多女生都喜歡穿着緊身服，以達到視覺增高效果，不過僅有151cm的hyororii_69卻喜歡鬆身剪裁，故無印的服裝就非常適合她。直接穿上又闊又長的上衣配襯闊腳褲，在內多穿一件 內搭，突出內搭衣袖，或外加一件針織背心，舒適又帶層次感，闊身的搭配反而更增添一份可愛氣息；有時候，她也會配襯高腰褲，突出腰線。

無論是哪一種襯法，深淺色／對比色配也是必須的。舉例你穿白色鬆身上衣，加一件黑色背心外搭，就能令視覺更為集中，人看起來就會突出了背心，從而靠Layering視覺顯瘦。

hyororii_69最近則愛上了一款無印良品長至臀部的恤衫款式，同一款式購入黑色與白色(hyororii_69@Instagram)

無印良品零失手恤衫 同一單品無限搭配

無印的部份衣服款式都偏長身，hyororii_69最近則愛上了長至臀部的恤衫款式，同一款式購入黑色與白色，亦示範了多個穿搭方式，如配上a-line長裙，透過棉麻、皺褶等不同材質帶出多變造型，如白色恤衫配襯黑色皺褶裙及皮鞋感覺更為女性化。另外，她也會搭配直腳西裝褲，同色調配襯方式促使視覺增高效果。

MUJI一衣七造型，除了配長裙，點圖即看其餘6個造型=====>

hyororii_69喜歡較長身的褲裝，恰巧遮蓋腳踝的長度便是她的最愛。(hyororii_69@Instagram)

嬌小女生也可穿平底鞋？

除了上衣，hyororii_69也喜歡較長身的褲裝，恰巧遮蓋腳踝的長度便是她的最愛；不過她卻甚少選擇波鞋，反而是喜歡搭配平底鞋，露出腳背部份肌膚，巧妙地增高，建議嬌小女生亦可選擇尖頭鞋款，以進一步拉長身體比例。

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