【女星髮型｜短髮】不只楊丞琳、湯怡、高海寧，36歲鍾嘉欣也剪成一頭短髮拍攝新劇《兒科醫生》。愈來愈多女生剪去一把長髮，別以為短髮受到長度所局限，未能打造更多的造型。女星的短髮造型，也可帶來無限變化。

髮尾外彎造型

鍾嘉欣為劇集《兒科醫生》剪去多年長髮，短髮造型獲網民讚賞。(chungkayanlinda@Instagram)

雖然現時流行，髮尾位置齊整的One-length筆直短髮，不過總有部份女生不喜歡過份整齊的感覺，反而希望打造出慵懶感。這時候不妨參考近日剪成短髮的鍾嘉欣，利用直髮夾將髮尾夾至外翹，其後輕輕撥鬆頭髮，使其效果更自然；微彎的弧度，有助修飾臉形的同時，更增添幾份俏皮感，率性又減齡。

雙鬢辮

近年，湯怡多以短髮造型示人，更曾在社交平台表示還想剪得更短。(yuenkaka@Instagram)

今個夏天，不少女星都將頭髮綁成雙鬢辮，感覺輕盈又活潑。不過減齡鬢辮，稍一不慎便會有「扮細個」的觀感，結果兩面不討好。25+女生要是想以鬢辮示人，還是可以耍點小心機，平衡一下。



首先，將頭髮輕輕夾曲，梳至中間分界，分開左右兩邊由頭頂開始束成鬢辮即可。預先夾曲束起來髮型不會死板，亦方便之後拉鬆髮絲。



另一個關鍵是額角位置留少少頭髮，原理像韓國女生大熱的「汗毛」髮型，她們流行在髮際線間剪些碎髮，BB毛看起來有種無形的稚氣，二來也可修飾額寬問題。要是你本身有瀏海，未必適合，或事先將瀏海夾曲也是必須的。最後，短髮鬢辮特別適合已染髮的女生，要是你頭髮非常烏黑的話，鬢辮多難顯現。

低馬尾

如果想造型再特別一點，可像馮盈盈一樣，取出部份頭髮並編成麻花辮後，才將剩餘的頭髮紮成低馬尾。(crystalfyy@Instagram)

短髮輕易營造女人味，簡單把頭髮紮成低馬尾，配合衣着打扮更能凸顯女性魅力，而且適合炎夏天氣。完成低馬尾後，緊記需輕輕拉鬆髮絲，同樣要保留兩側的鬢角（的水），可進一步將其夾曲，打造小臉效果。如果想造型再特別一點，可從瀏海入手，將瀏海夾彎變成八字瀏海，或是可像馮盈盈一樣，取出部份頭髮並編成麻花辮後，才將剩餘的頭髮紮成低馬尾。

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楊丞琳於早前狠剪10年長髮，得到李榮浩大讚，而BLACKPINK成員Lisa也將長髮剪成One-length筆直短髮，打理方面並不需太大技巧，適合懶女生。＝＝＞（延伸閱讀）