女生愛Glamping｜長洲冷氣帳篷觀星　元朗露營車連風筒也貼心預備

【Staycation】酒店以外，能夠接觸大自然的Camping也可成為另一選擇。近年流行無需準備任何露營用品準備的Glamping，香港也營地備有冷氣帳篷、露營車租用，秋季想與伴侶或三五知己一同浪漫觀星，也有特別選擇。

（記者在9月16日於官方網站搜尋日期與價錢，只供參考之用）

西園

到長洲並非只有度假屋與酒店選擇，位於西灣的西園營地也可享受到度假的樂趣；早前ViuTV節目《今晚瞓酒店》也曾到此拍攝。(emilyszemei@Instagram)

到長洲並非只有度假屋與酒店選擇，位於西灣的西園營地也可享受到度假的樂趣。西園設有6個不同主題營區，包括印第安營、南非營、赤日、星海之森、觀星圓拱屋及蒙古包；其中星海之森與觀星圓拱屋則為透明圓拱屋，最多供4人入住，能夠在內享受黃昏、天幕夜景等懾人景色。

屋內面積逾300平方呎，不但設有獨立衛浴間，也配備冷氣或風扇設備、桌椅、床頭櫃等基本傢俬，觀星圓拱屋設有2張雙人床，而星海之森則提供1張雙人床及1張雙人梳化床，亦設有專屬草地平台可燒烤或野餐。

不過要成功預約到星期六、日，也不是一件容易的事，官網顯示觀星圓拱屋要到26/12至27/12才有空房，價格為HK$3,900，而星海之森則最快要到9/1至10/1才有空房入住，價格為HK$4,200；平日的話，最快要到26/10至27/10才有觀星圓拱屋空房，房價為HK$3,600，至於星海之森，則要到10/11至11/11才有空房，房價為HK$3,200。

地址：長洲西灣

+ 2 + 2 + 2

星園Galaxy Garden

星園Galaxy Garden坐落於大片綠油油草地之中，帳篷設「透明天花」。(星園Galaxy Garden@Facebook)

如果晚上想觀星，於星園Galaxy Garden觀星時，會附星空帳篷供休息使用。按2人或4人分別提供小型與大型星空帳篷，由法國設計師 Pierre Stephane Dumas設計，小型帳篷適合2至3人，而大型星空帳篷則容納4至7人。充氣泡泡帳篷坐落於大片綠油油草地之中，四面環山，每個帳篷之間均有一定的距離。

雖然說是觀星使用的帳篷，但絕對不簡單。既有「透明天花」，能夠欣賞星空之餘保持私隱度。帳篷設有雙人床或雙人梳化床、無聲通風，甚至空調系統，更提供風筒、Wi-Fi、USB 充電位，而帳篷外則提供戶外檯椅。價錢方面，小型星空帳篷為HK$1,150至HK$1,450；而大型帳幕則由HK$1,450至HK$2,150不等。小型星空帳篷，最早的可預約日期為12月12日；大型星空帳篷則為11月7日。

地址：​新界離島區大嶼山貝澳牛坳園48號

Park Nature世外公園

Park Nature世外公園提供3款露營車，觀星露營車設有大型天窗。(parknaturehk@Instagram)

新界錦田的Park Nature世外公園，則設有3款露營車，同樣可以觀星。每架露營車內設有開放式休息或用餐區、兩間臥室，包含2張雙人床和1張雙層床，毗鄰淋浴和洗手間；車內更設有Wi-Fi、冰箱、微波爐、變頻式冷暖氣、風筒等設備。

3款露營車各具賣點，觀星露營車供4至6人用，設有一個大型天窗，能夠躺在床上享受美景，亦成為必定的打卡位置。另外的兩款露營車則為攜帶寵物客人而設，黃色寵物露營車可供3人使用，而藍色寵物露營車則為4人使用。

如希望星期六、日到訪，兩款寵物露營車最快要到5/12至6/12，價錢分別為HK$2,099與HK$2,399；而觀星露營車最快要到2021年1月2日至3日，價錢為HK$2,999；如果平日到訪，官網則顯示到最快7/10至8/10，3款露營車均有空檔，觀星露營車價錢為HK$2,399，而黃色寵物露營車價錢為HK$1799，藍色寵物露營車則需HK$$1,999。

地址：​錦田逢吉鄉泰Cow

+ 3 + 3 + 3

（記者在9月16日於官方網站搜尋日期與價錢，只供參考之用。）

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