【秋冬保濕】踏入轉季天氣，皮膚容易出現缺水、過敏等症狀，加上每天戴口罩讓問題加劇浮現，故此做好保濕步驟，為肌膚打好基礎才是最重要的一環。

市面上，護膚品林林總總，未知應如何選擇的話，或可看看日本女生的推介。日本女生除愛分享美妝類購入品，也愛將用至空瓶的產品拍攝下來，分享用後感，標籤「#底見えコスメ」、「#使い切りコスメ」、「#完食コスメ」、「#hitpan」等Hashtag，真正具說服力。

記者整理出部份日本女生用至空瓶的保濕護膚品推介，以下頭三位更是「老是常出現」，或可參考一下她們的用家後感？

【保濕護膚品空瓶】Sofina iP土台美容液

Sofina iP土台美容液為其中一款日本女生常用到空瓶的保濕護膚品；HK$420／90g(ibu_ai45@Instagram)

Sofina iP土台美容液為微米碳酸泡沬，在護膚步驟中首先將泡沬慢慢塗開至全臉後，即能滲透肌膚，加快血液循環，提升皮膚含水量，使後續護膚品更為吸收。日本女生分享空瓶照的同時，紛紛指於早晚使用過後，能夠明顯感覺到膚質更穩定，均匀與提亮膚色，感覺非常保濕，幫助上底妝產品時變得更服貼，有女生更指已回購，成為每日必備的護膚品。

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【保濕護膚品空瓶】Albion Exage清新水潤平衡滲透乳 III （滋潤型）

日本女生時時將Albion Exage清新水潤平衡滲透乳 III （滋潤型）用至空瓶；HK$410／ 200g(_rei_stagram_@Instagram)

保濕乳液方面，在空瓶Hashtag當中就常看到Albion Exage清新水潤平衡滲透乳的蹤影，滲透乳分為3款，I （清爽型）適合於油性肌膚、II（保濕型）用於中性肌膚，而III（滋潤型）則適合乾性膚質，也較多日本女生選擇。

Albion主打「先乳後水」概念，建議先用上滲透乳，補充角質層中的水油比例與天然保濕因子，再使用爽膚精萃液加倍滋潤效果。日本女生分享喜歡滲透乳淡淡的香味，雖然是滋潤型，但質感適中，不會過份黏膩；另外，使用過後不但覺得皮膚變得水潤飽滿，亦充滿彈性。

Kanebo煥采賦活保濕日霜SPF15 PA+++

日本女生指Kanebo煥采賦活保濕日霜保濕效果明顯；HK$480／40ml(y__k__k__5@Instagram)

Kanebo煥采賦活保濕日霜蘊含墨角藻精華，改善皮膚乾燥與缺乏彈性問題，基於日霜具SPF15 PA+++功效，也可當作防曬使用。日本女生分享指日霜帶有陣陣晨光花園清香，帶放鬆的作用；質地順滑易推、輕薄不黏膩，保濕效果卓著能改善皮膚乾燥問題，更重要的是，讓其妝容持續更長時間。

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【按圖看】更多日本女生用至空瓶的保濕護膚品推介＝＝＞

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台灣藝人小禎（胡盈禎）於2017年底在半年內減掉將近40公斤，至今並沒有發生復胖問題，早前亦在社交平台公開對比圖，到底她的瘦身法則是什麼？而她在減肥期間也沒放棄她的最愛：火鍋？＝＝＞（延伸閱讀）