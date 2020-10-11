來自日本的GU和Uniqlo向來大受香港女生熱捧，最近它們就推出了不少秋冬新品，潮流感及性價比兼備，成為小資女入手秋冬服裝的好選擇。想轉季買新衫的女生們，快準備好銀包血拼吧！

GU、Uniqlo秋冬必買的5件人氣單品，由日本穿搭達人MAYUKO親身示範。（IG@gijigijigijiii）

【Top 5. Uniqlo柔軟Fleece搖粒絨無領外套長袖（4色）】HK$199

Uniqlo絨毛外套採用了仿兔毛的搖粒絨，質感順滑又柔軟，手感非常好。（IG@gijigijigijiii）

趁著氣溫剛轉涼，就是時候要入手外套做好準備了！這件Uniqlo絨毛外套採用了仿兔毛的搖粒絨，質感順滑又柔軟，而且圓弧加垂肩的剪裁顯得更加休閒，不會太浮華或者「貴婦」感，年輕一族也可以輕鬆駕馭。另外無領的設計更好搭配衣服，内搭樽領或者有帽衛衣都十分時尚，最重要的是這款外套對於小個子女生非常友好，短版的設計更加顯高！MAYUKO就選擇了最百搭的白色，不管裡面穿淺色、深色都配搭得到，很顯高貴氣質。

Uniqlo絨毛外套5日穿搭示範:

【Top 4. GU 半高領針織衫 （5色）】HK$179

GU半高領針織衫就很適合脖子短的女生。（IG@gijigijigijiii）

市面上很多高領設計的針織衫都會有領子過長的問題，脖子較短的女生就很難駕馭這種長領的毛衣，不過GU這件半高領的針織衫就十分適合脖子短的女生，稍微露出一點脖子更加顯瘦，而且這件針織衫柔軟的觸感會讓人愛不釋手，而且搭配度十分高，是這個秋冬的必備單品。如果害怕冬天穿太多顯得臃腫的話，可以像MAYUKO一樣選擇黑色，會更加顯瘦。

GU半高領針織衫5日穿搭示範:

【TOP 3. GU 格子合身及膝裙 （4色）】HK$179

GU 格子合身及膝裙在日本推出後即大受歡迎，被日本女生搶購一空。（IG@gijigijigijiii）

GU 格子合身及膝裙在日本推出即大受歡迎，一上架即被日本女生搶購一空。修身又不會太貼身的設計，對下半身較胖的女生來説簡直就是福音，而且下擺較闊的設計可以幫助修飾下半身線條，而高腰剪裁亦可以顯得身形更加修長，難怪深受日本女生喜愛，就算隨便配搭也十分有造型感。這條裙子在日本共有2個顔色選擇，包括棕色和深藍色，但在香港門店暫時只有綠色發售。

GU 格子合身及膝裙5日穿搭示範:

【Top 2. GU澎袖繭型開襟外套 （5色）】HK$199

薄針織外套是秋冬不可缺少的搭配單品，可以當作外套穿又可以單穿，風格百變。（IG@gijigijigijiii）

秋冬又怎可以少得了一件薄針織外套，可以當作外套穿又可以單穿，風格百變。GU的這件澎袖繭型開襟外套增加了近年流行的泡泡袖設計，復古得來又有時尚感，而且大V領的設計超級顯瘦，筆者覺得5個顔色都十分好看，充滿秋冬的氣息，配搭秋冬的衣服也很適合，想要營造休閒或者淑女風都沒有問題，襯裙襯褲都一樣好看。

GU澎袖繭型開襟外套5日穿搭示範:

【Top 1. Uniqlo U粗針樽領針織衫長袖（4色）】HK$299

Uniqlo的粗針織長袖是MAYUKO的最愛第一位，這件針織衫不論版型和剪裁都很好看。（IG@gijigijigijiii）

Uniqlo的粗針織長袖成為日本穿搭達人MAYUKO的第一位最愛，這件針織衫不論版型或剪裁都很好看，而且高領的設計很顯瘦，袖子還增加了泡泡袖設計，復古又優雅。另外這件針織衫的下擺還做了微微收窄的粗邊細節，攝衫的時候拉出來一點，可營造出腰線微蓬鬆的感覺，更可以修飾盆骨寬大的問題。白色粗針織衫不單百搭而且很顯氣質，冬天穿上既保暖又有溫柔氣質！

Uniqlo U粗針樽領針織衫長袖5日穿搭示範: