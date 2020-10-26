【BLACKPINK名牌手袋】韓國人氣女團BLACKPINK不經不覺已經出道4年，成員Lisa、Jennie、Rosé與Jisoo不但作品風靡全球，時下年輕人也視她們為Fashion Icon，同時是現今最受時尚品牌喜愛的女星。

BLACKPINK是近年最紅的韓國女團，更吸引了不同品牌贊助。（IG/@ BLACKPINKOFFICIAL）

BLACKPINK 勁吸各品牌贊助成「名牌女團」 名牌手袋逐個數

BLACKPINK成員Lisa、Jennie、Rosé與Jisoo於2016年8月8 日正式出道，以風格鮮明，可塑性又高，形象百變，因而隨即爆紅。當中擁有國際臉孔的Lisa成為了CELINE的「全球品牌形象代言人」；霸氣、冷豔的Jennie亦是CHANEL時尚騷的常客。

其餘兩位成員Rosé和Jisoo也後來居上，分別受到Saint Laurent與Dior的青睞，在BLACKPINK宣布回歸發布的四人合照中，每位成員均穿了受寵品牌的服飾，隨即引起熱話，更有「名牌女團」之稱，BLACKPINK成員各有風格，不如一同解構她們日常的穿搭與手袋配置吧。

▼▼▼即看BLACKPINK4位成員的穿搭風格▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

Lisa 最近成為了Celine的「全球品牌形象代言人」。(lalalalisa_m@Instagram)

Lisa X Celine by Heidi Slimane

BLACKPINK Lisa身材甚好，在紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》中有提過自己非常喜歡古着，她日常穿搭也會以復古感為主，不時也會看到她休閒不羈的穿搭風格；能成為Celine的「全球品牌形象代言人」，手袋使用率最高當然是Celine，尤是TRIOMPHE手袋，四四方方的復古設計，不論配上褲裝，還是裙裝都一樣好看，百搭又耐看。

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+ 15 + 15 + 15

Jennie有着「人間香奈兒」之稱。(jennierubyjane@Instagram)

Jennie X Chanel

Jennie一向無論在台上台下都特別喜歡穿着Chanel的服裝，加上她霸氣、冷豔的氣質與Coco Chanel不羈女性的品味相似，吸引了Chanel的注意，邀請她出席時裝周、活動，甚至得到品牌大使的身份。Jennie私下也收藏了不少買少見少的Chanel Vintage，每個都非常特別；意想不到是Jennie也會拿一些小眾品牌襯托她日常的穿搭，小資女值得參考。

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+ 19 + 19 + 19

Rosé 感覺型格又帶有神秘感。(roses_are_rosie@Instagram)

Rosé X Saint Laurent

在澳洲長大並成長的Rosé回流到韓國成為歌手，Rosé的舉手投足都流露「鬼妹仔」性格，私下穿衣風格也較其他成員更多小性感，展露纖細身材。Saint Laurent看中Rosé的獨特個性、淺髮色。造型突出的Rosé，選用手袋方便則較為保守，都是以經典的黑色，與印花的Monogram為主。

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+ 21 + 21 + 21

Jisoo是團中最年長的姐姐，穿衣風格反而最年輕無害。 (sooyaaa__@Instagram)

Jisoo X Dior

25歲的Jisoo是團中最年長，但她的穿搭反而是最甜美、最「Girlfriend-able」，樸素打扮，先後吸引了Burberry與Dior的青睞，Jisoo就算出席時裝周也一貫的簡約樸素的氣質，有夠貼地氣的。

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