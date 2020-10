名牌手袋︳Hermès新袋難入手可自製? Chanel也有「平價替代款」？

Hermès Wallet On Chain代購貴萬二 如何自製替代款?

Hermès在今年中推出了「Wallet On Chain」新系列,當中設計包括以經典款式「Kelly」、「Constance」為藍圖,售價由HK$36,800 – HK$47,390不等,變相不用「配貨」、不用十萬,便能入手Hermès同款手袋,絕對是一眾想入手Hermès女生的福音。

按圖看看Hermès「Wallet On Chain」系列==>

然而,要入手「Kelly To Go Wallet」與「Constance Long To Go Wallet」也不容易,同樣要經過漫長的「等待」,像是香港網紅雪姨便她是從代購入手「Constance Long To Go Wallet」,索價HK$59,800,比原價貴了約萬二元。如果你不想代購,又不想在長長的「Waiting List」中,不妨可以自製一個替代款,在「Wallet On Chain」還沒有推出前,網民Citi以4,000美金(約HK$31,000)自製類似的Kelly Bag,