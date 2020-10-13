名牌手袋︳Hermès新袋難入手可自製? Chanel也有「平價替代款」？

【名牌手袋替代款】Hermès在眾多名牌手袋中，是最高尚之一，經典的「BCK」Birkin、Kelly、Constance更可以被市價抬價至過十萬，並非小資女可以負擔得起，然而，Hermès近年也推出了一些年輕的款式，價錢也稍稍低一些，但如何可以再用「至抵價」入手呢？

Hermès 一推出「Wallet On Chain」系列便引來熱話。（jspstyling@instagram）

Hermès Wallet On Chain代購貴萬二 如何自製替代款？

Hermès在今年中推出了「Wallet On Chain」新系列，當中設計包括以經典款式「Kelly」、「Constance」為藍圖，售價由HK$36,800 – HK$47,390不等，變相不用「配貨」、不用十萬，便能入手Hermès同款手袋，絕對是一眾想入手Hermès女生的福音。

按圖看看Hermès「Wallet On Chain」系列＝＝＞

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網民 Citi 早在Hermès推出「Wallet On Chain」系列前便在Youtube 教大家D.IY.。（cit1ee@instagram）

分享 分享 按圖看看Hermès D.I.Y替代款＝＝＞ 然而，要入手「Kelly To Go Wallet」與「Constance Long To Go Wallet」也不容易，同樣要經過漫長的「等待」，像是香港網紅雪姨便她是從代購入手「Constance Long To Go Wallet」，索價HK$59,800，比原價貴了約萬二元。如果你不想代購，又不想在長長的「Waiting List」中，不妨可以自製一個替代款，在「Wallet On Chain」還沒有推出前，網民Citi以4,000美金（約HK$31,000）自製類似的Kelly Bag，

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相信大部分女生都認同一生人該擁有一個名牌手袋，無論是為個人喜好，還是工作上伴你走大場面，不如看看還有甚麼「半價」入手名牌手袋：

今季Celine，創作總監Hedi Slimane把他入主品牌第一個手袋系列「16」，換上飾鍊手袋（Chain Bag），袋身留有16手袋的特色：短蓋、扭鎖與拱面飾帶，造型筆挺，袋內有2隔層，足夠放入女生的必需品，也比定價HK$31,500的「16」便宜HK$6,500；另一個BlackPink Lisa也常揹的Celine經典系列「Triomphe」，同樣在今季推出了 Wallet On Chain版，萬元內便能入手，對Celine有興趣的小資女不妨一看，按圖看看哪一款Celine手袋能萬元入手＝＝＞

Chanel的Flap Bag一向都是女生的Dream Bag之一，而選擇同設計的Wallet On Chain 便可以以「半價」入手＝＝＞

如果不甘於選擇Wallet On Chain設計，而是想紮紮實實地入手同樣子的手袋，Louis Vuitton（LV）與Loewe也有不錯的選擇，像是LV的Petite Boite Chapeau，設計以帽箱為靈感，吸引不少明星、時尚達人追捧；近年LV更推出了軟皮版Boite Chapeau Souple，價錢只是Petite的一半；另外，品牌也再推出Petite Boite Chapeau迷你版，價錢與正常版相差HK$26,800，如果是袋款的愛好者一定會因價錢心動。

而經典手袋「迷你版」的佼佼者必屬Loewe，早於2018年先為人氣手袋Gate Bag推出「Mini」尺寸，後來陸續迷你版的Puzzle Bag、Hammock Bag，價錢親民，吸引不少新支持者。

按圖看看Loewe經典手袋的「大」、「小」版本價錢比較＝＝＞