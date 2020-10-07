Lily Collins新劇逾12個手袋　CHANEL出場率高　3位數ASOS袋入圍?

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Lily Collins主演的Netflix時裝劇《Emily in Paris》終於上線，瞬間已成為全世界的網絡熱話，皆因多達50個品牌為《Emily in Paris》提供服裝贊助，更主打巴黎時尚，全球熱愛時裝的女生都急不及待把劇集看畢。
Lily Collins 主演的 Netflix 時裝劇《Emily in Paris》在10月2日上線。（《Emily in Paris》劇照）
時尚教母Patricia Field領班　Lily Collins新劇《Emily in Paris》穿搭成熱話
Netflix時裝劇《Emily in Paris》在10月2 日上線，一共10集，每集30分鐘，找來浪漫愛情劇女神Lily Collins擔任女主角Emily，講述Lily Collins是一位來自美國芝加哥的女孩，任職市場行銷，代替懷孕的上司來到夢寐以求的巴黎，希望闖出一番事業。
當時劇集一推出預告已引來熱話，Lily Collins在短短1分鐘的預告中已經換了20個造型，全劇的穿搭造型由《穿Prada的惡魔》時尚教母Patricia Field領班，找來Dior、Chanel、Givenchy等逾50個品牌贊助服裝，襯托巴黎的美景，哪一個愛時尚的女生會不喜歡看呢？
現實中一個任職市場行銷的女生根本不能穿得起這麼多名牌，但最緊要觀眾看得過癮。（《Emily in Paris》劇照）
雖然《Emily in Paris》劇情一般般，不需太認真去看，但Lily Collins的造型絕對夠撐起全場，全劇不含片頭、片尾不到5小時，Lily Collins已經換上逾數十個造型、手袋，當中有着巴黎主場的Chanel出場率較高。
點圖即解構《Emily in Paris》Lily Collins造型單品＝＝＞
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紅色畫家帽是法式穿搭一大特點。（《Emily in Paris》劇照）
《Emily in Paris》法式秋冬穿搭：畫家帽、絲巾
一個美國女孩來到法國，最大的轉變都反映在服裝上，美國街頭、隨性風在Lily Collins初出場，身穿紅黑格仔襯衫配上黑牛仔褲與白背心，全都展示出來。
漸漸Lily Collins造型上開始轉變，更愛穿套裝或Layering，像是黑白格仔西裝外套配上同系列的短褲，內襯白色內搭，頭上配上紅色的畫家帽。法國女生愛用紅色點亮造型，配上經典的格仔穿搭，歷久不衰。
Patricia Field更大膽為Lily Collins襯出全綠造型，配上斜格仔短裙，充滿校園風之餘，斜格又有一種不羈感，外搭Chanel大外套，在頸上簡單配上一條小領巾，劇中的法國女生Camille也大讚：這才夠法式！
「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏＝＝＞
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