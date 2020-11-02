【MUJI WEEK】無印良品MUJI將進行「MUJI WEEK無印良品週間」減價優惠，由11月6日至11月15日，一連10日推出逾多項限定商品減價優惠。而MUJI Passport的持有會員，更可享額外9折優惠。立即看編輯精選20款產品。

MUJI week無印良品週間限時減價：服裝低至7折 羽絨系列同樣減價

不少女生都喜愛無印良品的服飾，因為百搭又易襯，簡單的白色上衣已可以打造多個造型。來到11月的MUJI week無印良品週間，好消息是有機棉法蘭絨織服飾，以及熱賣的可摺式羽絨系列，都會加入MUJI week無印良品週間優惠陣容，當中不只低至7折，會員更有額外9折的優惠，變相前者低至$123，可以說是相當超值。

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MUJI WEEK無印良品週間限時減價除了服飾以外，廣受好評的敏感肌護理亦同樣減價。(muji_hongkong＠Instagram)

MUJI WEEK無印良品週間限時減價：敏感肌護理系列、枕具同步減價

除了服飾以外，廣受好評的敏感肌護理系列及枕具亦同樣減價。當中深受女生歡迎，裝飾房間「零負評」的枕具套裝，除了有組合8折優惠（床笠、被套及枕袋），無印良品週間限時減價活動，單買床笠也有9折優惠。立即看看有沒有你的心水產品。

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