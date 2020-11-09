Uniqlo、GU 3大必買百搭單品　日女生示範1件7式穿搭8萬粉絲追蹤

Uniqlo、GU對日本女生是「國民品牌」般存在，平價、百搭，無論對打工仔，還是穿搭達人都相當重要。Uniqlo、GU的衣服非常樸素但可塑性高，如何上班5天都不被發現穿同一件Uniqlo、GU衣服？不如向這位日本女生學習一下Uniqlo、GU的穿搭術。

日本女生おと是一名古着店的員工，經常分享Uniqlo、GU的穿搭。（hsr.ot__@instagram）

日本女生靠 Uniqlo、GU 一件多穿吸8.2萬粉絲

日本女生おと.（hsr.ot__）是一名古着店的員工，每天都要有不同穿搭造型，但作為小資女，根本不可能一年365日都穿不同衣服，因而穿搭技巧非常重要，hsr.ot主要以Uniqlo和GU配搭出截然不同的造型，如此貼地的穿搭吸引逾8萬粉絲。

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Uniqlo、GU 一件單品 足以一周返工穿搭？

Uniqlo、GU之所以百搭，也是因為品牌服裝以素色、簡約格調為主，像是一件T-shirt、裇衫裙，每年品牌都會推出，而hsr.ot有大量這類經典款，像是GU的過膝裇衫裙，裇衫裙闊身設計，厚薄適中，秋季時，可以扣上鈕釦當One Piece穿着，而正值秋冬，可以更多造型變化，像外襯一件鬆身冷衫便是另一個造型，難怪日本女生都人手一件裇衫裙，而且是恆常設計，粉絲不怕入不了手；

▼▼▼最令人困惑的是，白色長袖Tee人人家中都有，但如何能着足7日不被發現？按圖看hsr.ot__的分享吧▼▼▼

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下身缺點多多該如何選擇修身單品？

並非每個女生都像模特兒般手腳纖細，因而要了解自己的身形並透過穿搭取長補短。hsr.ot非常明白顯瘦的重要性，她也分享了不同體形的修身、顯瘦穿搭，如小腿肌發達、或不好看的女生，便需要長裙、闊褲去修飾。

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同場加映

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