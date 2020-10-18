Uniqlo、GU、MUJI也受不少身形嬌小女生追捧，可是褲子過長問題時有發生，日本一位158cm高的女生，便在Instagram中分享她的嬌小女生穿搭法，針對褲裝配搭，引來不少支持。

こまき（Comaki）憑針對性嬌小女生穿搭法吸引不少人追看。 （comaki_simple＠Instagram）

日本女生針對性穿搭法吸引2.1萬粉絲

日本女生こまき（Comaki）身高只有158cm，屬嬌小女生，熱愛穿搭的她，不斷研究不同的穿搭術，而「顯高」當然是最主打，她甚至會研究甚麼下身配甚麼平底鞋才能顯高，加上她穿的品牌都是日本的「國民品牌」無印良品、Uniqlo和GU，Instagram短短5個月，已經吸引了2.1萬人追蹤。

こまき（Comaki）指高腰褲、Converse平底鞋是嬌小女生必備。 （comaki_simple＠Instagram）

Comaki 最引人入勝是，她只穿平底鞋，也可像160+cm，細心一看，她主要以Converse的一白低筒，一黑高筒鞋「走天涯」，而且是她「扮高」最好拍檔，她指低筒Converse剛好能露出腳踝位置是最理想的，配上褲腳長一點的高腰褲，比例剛剛好，而高筒鞋則可以配上褲腳短一些的。

【點圖即看】兩對Converse即可以襯多個造型？＝＝＞

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嬌小女生穿搭法術：顯高、收埋「蘿蔔腿」

嬌小女生最常遇到的問題便是：「如何顯高」，近年流行的高腰設計元素，簡直是一眾想「扮高」女生的福音，完美拉長了雙腿，令比例更好看。Comaki也分享，細粒女生除了可穿高腰闊褲，也可以選擇有小喇叭設計的褲子，上半部有修腿形的設計，而膝頭以下有小喇叭設計，上窄下寬，有修大腿的功能，更可解決一些擁有「蘿蔔腿」（小腿粗）女生的問題。

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腰圍不合、褲腳太長？ 簡單幾招便能解決

嬌小女生在買褲子時不時也會遇上褲長適合時，卻換來腰圍過大，但腰圍所限，又只能默默拿大一碼。

相信有些簡約風的女生，為求一致性，連皮帶也不想牽，這時面對鬆身腰圍如何是好？

按圖即看詳細解釋，腿圍不合身如何解決＝＝＞

按圖看看Comaki如何改褲腳，在家輕鬆搞掂＝＝＞

如果生得嬌小又如何可以在Uniqlo、GU找到合適的衣服呢？日本有位147cm人妻便是品牌的粉絲，一於看看她都挑選甚麼服裝，又有甚麼增高、顯瘦術==>