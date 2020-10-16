【名牌銀包】CHANEL、Hermès、Louis Vuitton（LV）是不少人的名牌銀包首選，近日，美國二手名牌購物平台Rebag發布《2020年名牌手袋及飾品保值度報告》，當中Bottega Veneta與Dior最被看好，銀包方面CELINE、DIOR可能更保值?

【名牌銀包】CHANEL、Hermès、Louis Vuitton是不少人的名牌銀包首選，近日， 美國二手名牌購物平台Rebag發布《2020年名牌手袋及飾品保值度報告》。（rebagofficial@instagram）

Rebag是美國二手名牌購物平台，更在不同州份設有門市，今年她們首次公開用家的消費數據，根據各品牌的市場價值與零售價，得出保值潛力，Rebag CEO Charles Gorra舉例，如果你在專櫃以$1000買入，而二手市場可賣出$600，那她的保值率便是60%，而愈高的百分比便代表品牌或產品的保值潛力愈高。頭10位品牌的品牌的保值度平均是58%，當中頭4位品牌，更逾60%。

比起手袋，銀包、卡片包（Cardholder）更是每天用到，到底入手哪一個品牌或款式最保值呢？

根據Rebag的數據，Card Holder 比銀包更保值。（Rebag Youtube）

按圖看看第4至10位2020年十大保值銀包品牌排行榜＝＝＞

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【名牌銀包｜CELINE】CELINE「Strap」銀包系列是不少人的Dream Wallet。（usagi__155@instagram）

第3位：Celine

Celine by Phoebe Philo為優雅、女性味強的Celine留下不少OL喜歡的手袋，如「Classic Box」、「Belt」等，銀包同樣有「Strap」系列，簡單一條皮帶把銀包扣起，其選用對比色為簡約的設計增添色彩，加上多卡位、有拉鏈位，實用又有魅力，成為經典銀包。品牌的銀包保值度逾65%。

Hedi Slimane新推出的Triomphe Canvas系列，同樣跟隨Phoebe Philo的實用精神，加上復古設計，相信能吸納另一類別的支持者。

【名牌銀包｜Saint Laurent（YSL）】「YSL」是每個Saint Laurent銀包必備的設計。（missesclementi@instagram）

第2位：Saint Laurent

Saint Laurent 經典的「YSL」Monogram設計，是多少女生初出社會想入手的銀包之一，無論是金扣還是銀扣一樣奪目，因此保值度貼逾75％；而Rebag CEO特別推薦Saint Laurent Classic Monogram Card Holder，其保值度近期一再上升，二手價可高達近原價8成，可謂非常保值。

【名牌銀包｜Ｄior】Rebag CEO 推薦 Saddle Flap Wallet為2020年的保值之選。（rebagofficial@instagram）

第1位：Dior

Dior自從強攻社交媒體宣傳後，加上設計層出不同，近年都是「it bag」的人氣代表，而且在銀包類更打敗了三大龍頭Hermès、Louis Vuitton與Chanel，保值度貼近80%，絕不能忽視。

當中Saddle Flap Wallet更獲推介，外表有着復古感重的Oblique刺繡帆布，並混合了人氣經典手袋Saddle曲線的設計，在2020 第一季度已有30%增長，銀包外層不是皮革，令不少女生覺得不需「錫住用」而被吸引入手。

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（資料來源：Rebag）