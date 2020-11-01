護膚油是入秋好物，解決肌膚乾燥繃緊、改善膚質，補水同時補油，才能真正為肌膚鎖住水份。參考＠cosme人氣護膚油20位榜單，入手好用的護膚油吧﹗

於秋冬保養步驟中加入護膚油有效滋潤肌膚(IG@innisfreeofficial)

日本＠cosme一向是女生選購護膚品的參考指標，網站上真實用家的分享極具參考價值。日本女生對護膚油的用法有一套心得，除了臉上，更可用於頭髮與身體護理，一物多用，是女生秋冬不能欠缺的護膚好物。

▼▼▼【日本＠cosme 人氣護膚油排行榜頭20位與用家心得】▼▼▼

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各類護膚油的濃度不同，需要因應皮膚性質挑選，避免阻塞毛孔，造成粉刺暗瘡的機會。一般來說，油性肌膚應選用清爽易吸收的荷荷巴油、葡萄籽油、向日葵油；乾性膚質則建議選用較滋養的橄欖油、牛油果油、堅果油等；混合性膚質可以用延展性好的甜杏仁油、杏桃核油、芝麻油等。

護膚油三大使用秘訣令護膚效果倍增：

護膚油用法一：敷面膜前先以護膚油打底 保濕滋潤效果更持久

護膚油比乳液的分子更小，所以更容易被皮膚吸收。秋冬敷面膜時不妨滴幾滴護膚油於手心，再輕輕按壓在臉上，利用熱力將油分融入肌膚，再敷上面膜。使用塗抹式面膜時亦可加以數滴護膚油，有助令面膜更易吸收，有效提升保濕度與滋潤感，睡醒肌膚仍能維持水嫩。

只要於保濕噴霧中加入數滴護膚油，便可利用油分鎖住肌膚水分（IG@caudalie）

護膚油用法二：保濕噴霧加護膚油急救換季肌膚

面對秋冬天氣加上冷氣房內的乾燥空氣，不少女生也習慣以保濕噴霧為肌膚即時保濕。但這樣未能補水，隨時令肌膚表面僅餘的水分亦一同被抽走，導致愈噴愈乾的問題。只要於保濕噴霧中加入數滴護膚油，便可利用油分鎖住水分，還能噴於髮尾與身體上。

將護膚油混合粉底亦有效解決秋冬乾燥難上妝的問題(IG@laneige_kr)

護膚油用法三：混合面霜粉底使用提升保濕度

不少女生對護膚油的質感非常抗拒，認為太油膩會阻塞毛孔，但其實油分的分子小，適量使用容易被肌膚吸收，高度的親膚性和滋潤度有助令肌膚光滑飽滿。不少女生喜歡以護膚油作為最後一步，鎖住肌膚水分，初使用護膚油的女生可於面霜中加入一滴混合，習慣了才單獨使用。另外，將護膚油混合粉底亦有效解決秋冬乾燥難上妝的問題，妝容更貼面均勻，同時提升光澤感。

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