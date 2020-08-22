身型纖幼等於毫無缺點，穿甚麼也好看？體重只有98磅的Angelababy日前被網民捕足真身，零修圖下胸骨盡現，與工作室發佈豐滿勻稱的官方照片大有出入。

Angelababy即使已為人母，身材仍然保養得宜，與少女般纖細。（楊穎工作室微博圖片）

Angelababy即使已為人母，身材仍然保養得宜，與少女般纖細。為保持健康的身型，她一向勤做運動，早前更於微博上分享自己只有44.9公斤的最新體重，換來網民的艷羨。不過，不少網民卻認為Angelababy屬過瘦，認為她不必再減肥，反而應多吃東西。

過瘦的Angelababy胸前肋骨清晰可見，與工作室發布的美照差天共地。（微博影片截圖）

模特兒出身的Angelababy面對鏡頭完全沒有難度，微博上的照片仙氣逼人，加上她的混血外貌，每當工作室發布她的新照片都獲得很高的點贊率。日前，她以一身粉紅色低胸吊帶裙打扮出席品牌活動，被網民捕捉到她未經修圖下的真實一面。同一條裙子，官方照片是豐滿勻稱，於網民鏡頭下卻是「排骨胸」。過瘦的Angelababy胸前肋骨清晰可見，與工作室發佈的美照差天共地。

按圖看Angelababy工作室發佈的時尚美照：

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在這個瘦便是美的時代，人人都羨慕紙片女生的身型，其實她們有苦自己知。女生偏瘦顯得身材單薄，難以撐起衣服，容易予人欠缺精神的感覺，配襯較成熟的穿搭時氣場亦較弱。微胖女生有自己的一套顯瘦穿搭，紙片女生亦能依靠穿搭，讓自己於視覺上顯得豐滿點。

寬鬆穿搭減低皮包骨的印象

紙片女生穿上過緊身的款式容易給人皮包骨的印象，可以嘗試選擇一些寬鬆款式的闊腿褲。（IG＠misselvani）

紙片女生穿上過緊身的款式容易給人皮包骨的印象，可以嘗試選擇一些寬鬆款式的闊腿褲與A字裙（A-line Dress），打造出充滿女人味的氣場感。若女生不習慣穿着寬鬆款式，直腳褲亦是一個不錯的選擇。夏天時以T恤搭配直腳牛仔褲打造休閒風格，冬天則以Oversized毛衣配襯，自然慵懶迷人。

以堅挺材質修飾身材

堅挺的材質可以重新的塑造紙片女生的身體輪廓，身型更具曲線感。（IG＠ghlchan）

堅挺的材質可以重新塑造紙片女生的身體輪廓，身型更具曲線感。所以，偏瘦女生應避免絲滑貼身的面料，相反，牛仔布、麻質、粗花呢（Tweed）等的材質更能讓偏瘦女生看上去更精神。

明亮顏色搭配

深色顯瘦，所以偏瘦女生應避免這類顏色。相反，明亮柔和的顏色有效於視覺上顯豐滿。（IG＠zhoudongyu）

深色顯瘦，所以偏瘦女生應避免這類顏色。相反，明亮柔和的顏色有效於視覺上顯豐滿，更能顯氣色。亞洲女生肌膚偏黃，穿上亮眼的寶藍色有助中和黃皮膚，而淺粉色調的則有效提亮肌膚色調，提升甜美感覺。

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