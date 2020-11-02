收毛孔方法層出不窮，哪個最有效？全智賢、秀智與徐睿知等韓星肌膚吹彈可破，收毛孔的方法原來親民簡單。要改善因秋冬乾燥天氣導致的毛孔問題，不妨參考她們的收毛孔秘方。

秋冬天氣乾燥令皮膚缺水，引發一系列的問題。當皮膚偏乾時特別容易老化，加上膠原蛋白流失，無法支撐毛孔導致下垂，所以毛孔會被拉長成水滴形。無論任何膚質，於秋冬也要注重清潔與保濕工作，為肌膚密集式補水，才是最有效的收毛孔方法。

全智賢：清酒收毛孔

39歲的全智賢保養得宜，身材與皮膚完全不見歲月的痕跡。（IG@junjihyun_81）

39歲的全智賢保養得宜，身材與皮膚完全不見歲月的痕跡，即使素顏與上妝差異亦不大，零毛孔肌叫人讚嘆。有指她喜歡以清酒收毛孔，一星期會浸三次清酒浴，幫助排毒。而清酒成分為米糠、水和酵母，集保濕、去角質、收縮毛孔三大功效。清酒亦含有多種氨基酸、酵素、維他命等豐富的營養成分，有助維持好膚質。不過要注意一點，清酒分量不能過多，否則肌膚有機會因酒精濃度太高而被抽乾水分。

按圖看全智賢的零毛孔肌膚：

秀智：424洗臉法助護膚品吸收

秀智特別注重清潔工作。(IG@skuukzky)

明星每天的工作排山倒海，經常要因應場合換妝，所以秀智特別注重清潔工作。洗面看似簡單，但若沒有徹底清潔，毛孔會被殘餘彩妝堵塞並撐大，導致角質層變厚，無法吸收後續護膚品，令肌膚出現粉刺、暗啞、泛黃等問題。秀智獨創的「424洗臉法」其實是卸妝、潔面與沖洗三個步驟，先以卸妝油在面上按摩4分鐘，徹底卸妝，再以潔面泡沫按摩2分鐘，最後以清水沖洗4分鐘，期間以溫水與冷水交替沖洗，有助收細毛孔。

按圖看秀智的零毛孔肌膚：

徐睿知：卸完妝不洗臉避免乾燥

徐睿知被網民號稱擁有最美皮膚的女星(IG@yeaji_on_top)

憑藉《雖然是精神病但沒關係》而成為話題的徐睿知被網民號稱擁有最美皮膚的女星，零毛孔的秘密原來是卸完妝後不洗臉。與秀智一樣，徐睿知同樣著重卸妝，避免化妝品殘留令毛孔變大。她習慣以卸妝水將數片化妝棉整片浸濕，然後在濕敷20秒，令彩妝更易被溶解。她喜歡使用保養型的卸妝水，然後便不再使用洗面乳清潔，避免肌膚因過度清潔而導致毛孔粗大。

按圖看徐睿知的零毛孔肌膚：

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