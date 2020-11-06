【歐陽妮妮｜手袋】Chanel、Hermès、LV與Celine等是不少女生最愛，繼鍾欣潼阿嬌疫情期間意外公開家中「手袋牆」，背後一系列CHANEL菱格紋手袋成熱話，台灣藝人歐陽娜娜的姊姊歐陽妮妮也不輸陣，早前拍攝Youtube分享手袋收藏之餘，並一一解答網民的問題。

24歲歐陽妮妮家境富裕 公開家中手袋牆

24歲的歐陽妮妮生於名人世家，爸爸歐陽龍是前藝人，現在從政，媽媽傅娟也曾是圈中人，姑姑則是歐陽菲菲，妹妹歐陽娜娜在大陸人氣爆登，是台灣知名的家族之一。

24歲的歐陽妮妮擁有數十個名牌手袋，當中不乏Chanel、Hermès、LV與Celine等。（Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）

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分享買Chanel心得 公開後悔買的Chane手袋是......

愈簡單，便愈需要個人氣質撐起，歐陽妮妮的穿搭都是以簡約、休閒風為主，多以Oversize上衣配牛仔單品示人，同樣她也不喜歡太花巧的手袋，多選素色、經典為主，獲不少女生追捧。

她與很多女生一樣，Chanel是她最愛的品牌，Boy Chanel更是她人生第一個入手的Chanel手袋，她在影片也分享，很多人都會先入手Double Flap Bag，但她指買手袋不應只看單品的受歡迎程度，而是更着重個人風格；她也鍾情Chanel的Vintage手袋，指常常在中古店也可以尋到寶。

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被批炫富、沾家人的光 一句霸氣回應

具有時尚觸覺的歐陽妮妮，10多歲開始已在Instagram中分享穿搭，成立自己的服裝品牌，最近更推出了隱形眼鏡品牌。不時也會展示到她的手袋收藏網民便質疑她的手袋都是沾家人的光，或是家人買給她，而非自己付錢的，她心平氣和的一句回應，獲得不少掌聲。

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「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏▼▼▼▼▼▼