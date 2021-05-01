凱特最愛親民價帆布鞋　梅根潮著法國Veja　3款人氣小白鞋推介

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-01 13:00

小白鞋｜休閒經典的小白鞋，不論季節、埸合總能輕易配襯。放眼街上，總能看到Stan Smith、Converse和Keds等小白鞋的蹤影。想穿小白鞋又不想與人撞款的話，可考慮選擇以下3個環保又具設計感的小白鞋品牌，就連凱特公爵夫人、梅根也是其中粉絲。

百搭易襯的「小白鞋」是每個女生的鞋櫃必備品。(Veja@IG)

女生鞋櫃總會配備不同品牌的小白鞋，而形象向來「貼地」的凱特公爵夫人，亦特別鍾情一款「意大利」國民品牌，不但價錢相宜，而且穿著舒服容易配襯。適逢換季置裝，大家入手小白鞋時，不妨可嘗試購買以下3個超人氣的小白鞋品牌，相信可讓夏日造型更有亮點。

Superga：「帆布鞋始祖」、凱特愛着品牌

凱特公爵夫人曾在不同的埸合穿着Superga小白鞋。(Getty)

Superga生產帆布鞋已有百年歷史，被譽為「帆布鞋始祖」，更有「意大利國民鞋」之稱。Superga鞋底採用天然橡膠製造，令鞋子的耐磨性、防滑力更高。鞋底鞋頭不易出現裂口也是Superga的一大優勢，而且價錢亦相當親民，最便宜只需HK$299便有一對。如此性價比高的Superga小白鞋，難怪連公爵夫人也成為支持者之一。

▼▼▼【按圖看】Superga小白鞋推薦：「意大利國民鞋」Superga出名耐磨又防滑，就連凱特也是支持之一！▼▼▼

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Veja：法國「國民球鞋」、梅根私下穿搭常見款

梅根腳上所穿著的法國品牌Veja的小白鞋外形設計充滿復古感，人氣程度一直急升。(GETTY)

法國品牌Veja設計簡約百搭，有著「國民球鞋」之稱，前英國公爵夫人梅根早期出席活動時，亦不時穿上Veja上埸。Veja小白鞋除了復古設計風格出色，品牌旗下所有小白鞋均採用天然橡膠和環保鞣製皮革，而帆布則是採用了巴西農民所種植的有機棉花，製造過程不傷害生態環境，令用家穿上能迎合潮流，亦同時為環保出一份力。Veja小白鞋如今深受一眾年輕潮人熱捧，走在街上總不乏Veja的身影，成為年度必買小白鞋之選。

▼▼▼【按圖看】Veja小白鞋款式推薦：「法國國民球鞋」Veja設計簡約，更是一對引領潮流的環保小白鞋？▼▼▼

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Good News London：主打「環保」頭銜 、鞋頭設計有特色

Good News London推出短短數年，已漸漸成為不少網紅熱捧的品牌。(goodnewslondon@IG)

Good News London是英國鞋履品牌，並由Ben Tattersall和Nia Jones於2016年所創立。Good News London自成立時便打著「環保」頭銜來作為銷售重點，品牌旗下的小白鞋全採用再生橡膠鞋底、有機棉製作鞋面、鞋墊等。雖然有人認為用環保物料造鞋或會相當單調乏味、無時尚感，但品牌的鞋頭設計相當百搭，甚至與韓國的「餅乾鞋」款式十分相似，任何埸合都輕鬆易搭。

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