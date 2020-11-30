【名牌加價】CHANEL已於早前進行本年度第二次季節價格調整，Chanel Coco Handle、Boy Chanel、Chanel 19等經典款式均上漲4.2%至7.8%。各大名牌的入門手袋，到底入手價為何，仍有1萬元上下的款式嗎？

CHANEL

昆凌於穿着長裙時用上Chanel 19手袋，更顯女性柔美感，Chanel 19是次加幅為4.0至4.8%。(hannah_quinlivan@Instagram)

CHANEL多款經典款式的價格亦於近年來升幅不少，不過CHANEL的手袋價格對於小資女來說，難免較難負擔得起。

CHANEL屬眾多奢侈品牌中推出較多「手機袋」款式的品牌，而且材質方面亦提供小羊皮和經典的斜紋軟呢（Tweed），貫徹品牌一向的簡約風格，加上揭蓋、雙C金屬扣以及金屬鏈肩帶，猶如迷你手袋一樣。不過，由於袋形偏窄，故相信只能放入一部手機與八達通等卡類，未能放到太多物件； 或是可以入手clutch with chain或vanity化妝袋的款式，可擺放更多日常所需品。

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+ 15 + 15 + 15

LOEWE

LOEWE Heel Bag圓弧及扁平外形特別而精緻，大受歡迎。(imqian@Instagram)

小巧精緻的LOEWE手袋款式大概只會想到大象袋Elephant Mini Bag，以製造手袋剩餘的零碎皮革配合切割工藝，全人手折疊出大象形狀，由剪裁皮革，到折疊、上色、縫製都需要極細緻的手工才能完成。不過，LOEWE近年均推出不少Ｍini Size手袋，大熱Puzzle Bag、Gate Bag以外，也為Flamenco Clutch推出迷你版，可愛度上升之餘，更方便攜帶，以Clutch或斜揹形式使用也適合；另外，小資女也可選擇設有多個隔層的Heel Bag，以及Gate Pocket「手機袋」，適合作為女生們輕便上街袋款。

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+ 6 + 6 + 6

Bottega Veneta

Bottega Veneta The Mini Knot不但設有品牌標誌性Intrecciato編織技術，更以水桶袋設計作基底。(Bottega Veneta)

自2018年Daniel Lee接任Bottega Veneta創意總監一職，品牌創新設計成了一班時尚達人的新寵，The Pouch雲朵包、Padded Cassette Bag等大受歡迎，The Pouch更推出迷你尺寸，外形更可愛，價錢亦較親民。除此之外，也可考慮方形或金字塔形的The Mini Knot。

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+ 5 + 5 + 5

秀智於《Start-Up：我的新創時代》劇中造型竟引來討論。短短播出6集，已使用逾11個手袋，Hermès、Dior、Loewe等名牌以外，竟有價值HK$1XX的袋款＝＝＞Start-Up｜秀智新劇11個手袋孭盡Hermès、Dior 韓國西裝更搶鏡？▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）早前聯同威廉王子（Prince William）出席「Hold Still」攝影展，使用台灣設計師Grace Han出品的手袋，變成焦點；所使用的手袋款式與價錢公開＝＝＞凱特新手袋再成焦點 台灣設計師品牌 定價逾萬元媲美一線名牌？▼▼▼