【Start-Up：我的新創時代｜名牌手袋】秀智有「國民初戀」之稱，與「國民男友」南柱赫、姜漢娜和金宣虎合作主演的劇集《Start-Up：我的新創時代》於Netflix上架，創業追夢配合愛情劇情固然吸引，但秀智於劇中造型竟引來討論。短短播出6集，已使用逾11個手袋，更與角色設定有明顯的對比。

「國民初戀」秀智於《Start-Up：我的新創時代》劇內揹上多個Christian Dior、Bottega Veneta等名牌手袋，引來討論。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

不捨得買新皮鞋 卻擁多個品牌手袋？

秀智於《Start-Up：我的新創時代》飾演在單親家庭成長的女生，在爸爸意外離世後，由嫲嫲照顧；後來為維持生計，放棄修讀大學，投身社會成為上班族，出入也是以公共交通為主。其中一集劇情，講述家境窮困的秀智，到訪「Sandbox」講座前更以油性筆填補皮鞋掉漆的部份，卻於劇中揹上多個Christian Dior、Bottega Veneta等名牌手袋，讓觀眾大感不解。

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Christian Dior：Lady Dior

《Start-Up：我的新創時代》其中一集，秀智以韓國設計師品牌Avouavou湖水藍西裝套裝出席姐姐舉辦的晚宴，手袋則選擇了Christian Dior大熱款式之一：Lady Dior，經典的Cannage藤格紋圖案縫線，配合淡金色「D.I.O.R.」金屬吊飾，簡約而富奢華感。該幕有兩大話題性，一是Lady Dior相信非一般職場小資女能負擔得到；另一邊廂Lady Dior也被韓國套裝搶去風頭？

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Loewe：Gate Bag

秀智於《Start-Up：我的新創時代》劇中，也有使用Gate Bag為Loewe 2018春夏系列款式，以經典馬鞍袋作設計概念，圓邊設計及飾有打結元素皮帶增加獨特性與時尚感。Loewe Gate Bag價格較Lady Dior相宜，更符合小資女人設，而且秀智於劇中的配搭帶鄰家女孩感覺，令造型加份。



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