Start-Up｜秀智與戴安娜王妃撞錶？3大小資牌千元錶款韓星也愛

秀智在新劇《Start-Up：我的新創時代》中的西裝返工穿搭，最近成為人人參考對象。 劇中，秀智的手袋更毫不吝嗇，不是Hermès，便Dior、Loewe等名牌，讓愛時尚的女生會看得心花怒放，不只如此，秀智手錶也是大有來頭，但作為窮人家出身、要創業的女生，用這些奢侈品合理嗎？

孭Dior未夠誇張 《Start Up》職場新人秀智佩戴戴安娜王妃手錶？

秀智飾演的「徐達美」有一個成為像Steve Jobs般的企業家夢想，但在單親家庭成長的女生，家境清貧，為了生計，放棄修讀大學，投身社會成為上班族。

第1集中，秀智便帥氣登場，沒有因為背景問題而怯場，到訪「Sandbox」講座前更以油性筆填補皮鞋掉漆的部分，但劇中平日她會揹 Dior、Bottega Veneta等名牌手袋，讓觀眾不解。

秀智手上更戴了一隻啡色鱷魚皮錶帶，配上金邊長方錶面的手錶，簡約百搭，又適合日常返工踏實穿搭。但手錶原來來頭不少，是珠寶及腕錶品牌卡地亞Cartier 經典Tank系列，設計已有103年歷史，石英機芯、鑲嵌1顆凸圓形藍寶石，銀色粒紋錶盤，藍鋼劍形指針，礦物水晶鏡面，鱷魚皮錶帶，18K黃金針扣式錶扣，索價並非一個職場新人可以負擔。

▼▼▼按圖看看秀智在《Start-Up》Cartier Tank系列與價錢▼▼▼

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踏入職場，或多或少，都會看「行頭」，但對於職場新人，買名牌還有一段距離，同時又怕被上司誤會，其實一些小眾品牌是不錯的選擇，大方得體、價錢又親民，不如看看有甚麼千元手錶介紹＝＝＞

▼▼▼Henry London 是來自英國，1965年已經面世，設計具有瑞士古董錶的味道，更會像古董錶背面刻着「Henry August. 1965」；按圖即看更多手錶介紹與價錢▼▼▼

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▼▼▼來自法國SILA是新晉品牌，2017年聖誕首次於巴黎春天百貨亮相，她有別一般傳統手錶設計，更時尚，更像飾物；按圖即看更多手錶介紹與價錢▼▼▼

▼▼▼追韓劇，當然想找一找女主角常用的飾物，創於2008年的韓國輕珠寶品牌STONEHENgE在劇中出鏡率超高，朴敏英、劉仁娜都曾佩戴其手錶系列，其中一款與秀智及戴安娜王妃配戴的Cartier Tank系列相似，可作平版替代；按圖即看更多手錶介紹與價錢▼▼▼

▼▼▼同場加映：秀智於劇內使用的手袋多為 Hermès、Dior、Loewe等名牌，竟有價值HK$1XX的袋款？按圖了解出自哪品牌（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏（延伸閱讀）▼▼▼